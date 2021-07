Luciano e William treinam forte e podem reforçar o São Paulo contra o Vasco

O São Paulo pode ter dois reforços contra o Vasco, pela Copa do Brasil. Em fase final de recuperação de lesão, o atacante Luciano e o volante William foram a campo no CT da Barra Funda nesta segunda-feira e treinaram normalmente com o restante do elenco. Com isso, há chances de a dupla ser relacionada para o jogo desta quarta-feira, contra os cariocas, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Morumbi.

Autor de 21 gols em 38 jogos na temporada passada, Luciano não chegou a emplacar o mesmo ritmo atualmente, com seis gols marcados em 20 jogos até agora. De qualquer maneira, o retorno do atacante é considerado um fator importante para a reação da equipe, que briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, em 17º lugar, com 11 pontos, e vem de goleada de 5 a 1 diante do Flamengo.

Luciano sofreu um estiramento na derrota por 2 a 0 para o Santos, no dia 20 de junho, pelo Brasileirão, e vem desfalcando o time tricolor desde então. William, por sua vez, está sem jogar desde o dia 1º de junho, quando sofreu um trauma no joelho durante a derrota por 3 a 2 para o 4 de julho, na fase anterior da Copa do Brasil.

A utilização da dupla no compromisso contra o Vasco deve ser definida na manhã desta terça-feira, durante o último treino comandado pelo técnico Hérnan Crespo antes da partida. Além deles, o Departamento Médico do São Paulo ainda trata das situações do atacante Eder e do volante Luan, que são desfalques certos na Copa do Brasil.

Depois da partida na Copa do Brasil, o São Paulo tem pela frente o clássico contra o Palmeiras, marcado para sábado, no Morumbi, pela 14ª rodada do Brasileirão, em uma prévia do encontro que farão nas quartas de final da Libertadores. Wellington e Benítez, suspensos, não estarão à disposição para enfrentar o rival paulista.