Luciano compara Diniz com Crespo no São Paulo: ‘Uma mudança boa para nós’

O atacante Luciano mostrou aprovação com as alterações que o técnico argentino Hernán Crespo vem fazendo no São Paulo e, nesta segunda-feira, comparou os estilos do atual e do antigo treinador do time, Fernando Diniz. Na sua avaliação, a chegada de Crespo foi decisiva para o crescimento da equipe na temporada.

“Desde a saída do Diniz, a gente tem mostrado evolução, os atletas que vieram agora também chegaram muito bem, grandes atletas que foram campeões e vieram pra somar. Acho que está sendo uma mudança boa para a gente, o estilo de jogo do Hernán é diferente do Diniz”, disse o jogador, em entrevista ao SporTV.

Luciano apontou a mudança na defesa como a principal implementada por Crespo. “Acho que a principal diferença é o esquema de três zagueiros que a gente não estava acostumado a jogar. O Crespo chegou, colocou três zagueiros e a gente teve tempo para treinar. Nosso time, mesmo tendo três zagueiro, é ofensivo”, analisou.

Em relação ao setor ofensivo, onde atua, Luciano também viu mudanças, principalmente em seu posicionamento dentro de campo. “Tem diferença porque o Brenner tem mais mobilidade, sai da área, eu também saio. Mas agora o Crespo pede para o centroavante ficar mais na área, mais parado, e para que eu saia um pouco mais. Isso influencia um pouco também porque ano passado eu, com essa rotatividade com o Brenner, acabava ficando mais perto da área, e os gols saíram naturalmente. Agora pude fazer o gol. Muitas pessoas não entendem, mas eu tenho um papel diferente agora no time, tenho que ajudar o Pablo, mas são dois grandes jogadores.”

Luciano e os demais jogadores do São Paulo voltaram aos trabalhos nesta segunda-feira, um dia depois do empate por 2 a 2 com o Corinthians, fora de casa, pelo Paulistão. O lateral Daniel Alves, que nem chegou a ser relacionado para o clássico, treinou normalmente. O jogador havia sido poupado para estar 100% para o duelo contra o Racing, o mais difícil do São Paulo no Grupo E da Copa Libertadores, na quarta-feira, na Argentina.

Para este importante confronto, Crespo pode ter os retornos de Eder e Gabriel Sara, que estão em fase final de recuperação física. Com os dois jogadores, o São Paulo fará mais um treino em seu CT na manhã desta terá. À tarde, embarcará para o país vizinho.