Lucas Veríssimo se despede do Corinthians com um ‘até breve’ e dispara: ‘A verdade prevalecerá’

A caminho do Al Duhail, do Catar, o zagueiro Lucas Veríssimo fez uma postagem nas redes sociais para se despedir do Corinthians. Criticado por parte dos torcedores pela forma que deixou a equipe, o defensor agradeceu pela oportunidade, mas não quis revelar os reais motivos que o fizeram aceitar uma oferta do exterior. Ele ainda usou uma citação bíblica para deixar claro a sua insatisfação com alguém de dentro do clube.

“Jogar e viver o Corinthians não é para qualquer um. Tenho certeza que a verdade prevalecerá. Jeremias 17:5 (Maldito homem que confia no homem)”, disse o zagueiro em tom que pode ser considerado direcionado ao presidente Augusto de Melo, que disparou contra o atleta em seu discurso para explicar a perda de um dos pilares do técnico Mano Menezes.

“O jogador estava contratado, era nosso, faltava assinar. Ficou enrolando a gente para assinar, nós não vamos dobrar o salário, não vamos pagar 1 milhão de euros a mais. A gente iria pagar 8 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões). É um atleta que colocamos na Seleção Brasileira, não vamos fazer leilão. Tentamos consertar um contrato da gestão passada. O Corinthians não vai mais servir de intermediário a ninguém, se quiser, o atleta vem com o passe estipulado. O Corinthians não vai ser mais trampolim. Tentamos, de certa forma, consertar um contrato mal-feito. O jogador veio lesionado, nós colocamos ele na vitrine e ele vai embora de graça. Eu não vou mais aceitar isso, acabou. Independente de executivo, não foi uma falha nossa. Não teve ingenuidade nossa”, disparou o presidente.

Além de insinuar um conflito interno com alguém do clube, Veríssimo agradeceu por sua passagem no Corinthians e indicou uma possibilidade de retornar no futuro. “Chegou a hora de dizer até breve. Defender o Corinthians foi uma grande honra, na qual vou guardar para sempre comigo. Foi também a decisão mais rápida e acertada que já tomei ao longo da minha carreira profissional. Realizei um sonho vestindo esta camisa. Ver a Fiel lotando a Arena e empurrando o time foi algo surreal e levarei para sempre comigo. Procurei dar sempre o meu melhor por esse clube. Empenho, dedicação e entrega nunca faltaram. Afinal, jogar no Corinthians é isso. Só posso agradecer todo apoio desde a primeira ligação que recebi para falar sobre esse grande desafio. Do primeiro dia no clube, desde funcionários, comissão técnica e companheiros, fui muito bem acolhido por todos. Além da torcida, que sempre me tratou com respeito e muito carinho”, afirmou.

O Corinthians havia alinhado um acordo com o Benfica por 8 milhões de euros (R$ 43 milhões) por quatro anos de contrato e aguardava a assinatura por parte do staff do atleta. Enquanto isso, Lucas Veríssimo continuou treinando no clube e seria titular na estreia do Paulistão, diante do Guarani. No entanto, a oferta da equipe catari acabou mudando os planos do atleta, que optou por deixar o futebol brasileiro.

A proposta do Al-Duhail foi de 9 milhões de euros (cerca de R$ 48,4 milhões), convencendo o Benfica e o jogador. O zagueiro de 28 anos, revelado pelo Santos, fez 18 jogos com a camisa alvinegra na temporada passada e marcou um gol.