Lucas Piton é homenageado pelos 100 jogos no Corinthians: ‘Um orgulho imenso’

O técnico Vítor Pereira vai dar descanso a alguns jogadores do Corinthians no duelo com o Cuiabá, neste sábado, às 21 horas, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Para preservar a saúde dos mais veteranos, novamente rodará o elenco. Fábio Santos será um dos poupados e cederá a vaga a Lucas Piton, que ganhou uma motivação a mais para o embate: ele foi homenageado nesta sexta-feira pelos 100 jogos completados com a camisa do clube no último dia 15, diante do Fluminense, na vitória por 3 a 0 que levou o time à decisão da Copa do Brasil.

Além de uma camiseta comemorativa com seu nome e o número 100 às costas, o lateral-esquerdo ainda ganhou uma placa comemorativa. “O Sport Club Corinthians Paulista homenageia o atleta Lucas Piton pela marca de 100 jogos vestindo o manto alvinegro”, eram os dizeres. O elenco todo ainda o parabenizou e fez questão de tirar foto junto.

Emocionado, Piton agradeceu. “Um orgulho imenso para mim, minha família é toda corintiana”, disse. “Nem dá para descrever o que é atuar por 100 jogos com o manto alvinegro. É muito orgulho.” Curiosamente, o primeiro jogo de Píton pelo clube, no Brasileirão de 2019, também foi diante do time carioca e é um dos jogos inesquecíveis dele.

“Naquele jogo de estreia, no primeiro lance já bati a cabeça e joguei o segundo tempo inteiro de toca, infelizmente nós perdemos por 2 a 1, mas consegui dar uma assistência”, lembrou. “Outro marcante é o que eu fiz o gol de falta na Vila Belmiro (2 a 0), contra o Santos. Claro que todos são importantes, mas esse é por ter sido meu primeiro gol no clube.”

Piton ainda falou sobre o rodízio de Vítor Pereira, a importância dos conselhos de Fábio Santos e projetou o jogo diante do Cuiabá, no qual o Corinthians buscará vingança após levar 1 a 0 na Arena Pantanal no primeiro turno.

“Foi uma vitória importantíssima (2 a 1 no Atlético-GO), voltamos para o G-4, ali na quarta posição, e nos mantermos lá em cima é muito importante para a gente. Vamos amanhã em busca dos três pontos para nos manter entre os primeiros”, afirmou.

Sobre o fato de jogar uma sim e outro não desde o começo, ele não vê problemas. “É algo do mister (Vítor PereIRA), ele falou com a gente que teria o revezamento e é bom para mim e para ele (Fábio Santos”, garantiu, revelando receber muitas orientações do parceiro de posição. “Está sempre me ajudado, dando dicas do que fazer, como fazer e, querendo ou não, em tenho uma sequência de jogos também.”