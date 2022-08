Esporte Lucas Pires treina e pode reforçar Santos no clássico com o São Paulo

Sem maiores surpresas, o técnico Lisca comandou neste sábado o último treino do Santos em preparação para o clássico com o São Paulo, domingo, na Vila Belmiro. O treinador deve contar com o lateral-esquerdo Lucas Pires, que treinou normalmente e pode reforçar a equipe santista no confronto válido pelo Brasileirão.

Pires está totalmente recuperado de uma lesão no joelho. Neste sábado, treinou sem restrições no gramado e deve aparecer na lista de relacionados. No entanto, as chances de ser titular no domingo são remotas. Ele briga pela posição com Felipe Jonathan, que deve estar entre os 11 no clássico.

A presença do experiente Felipe Jonathan será importante para Lisca para compensar a ausência de Carlos Sánchez, uma das referências da equipe. O volante uruguaio é o único desfalque certo do Santos para o clássico. Ele ainda não se reabilitou de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Sem o volante, Lisca pode escalar o meio-campo santista com Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e o estreante Carabajal, apresentado nesta semana. O time pode ter outra novidade no ataque. De volta ao Santos, Soteldo pode aparecer entre os 11, compondo trio ofensivo com Lucas Barbosa e Marcos Leonardo.

Outra opção é o técnico manter Lucas Braga no ataque, deixando o atacante venezuelano como opção para o segundo tempo. Lisca não deu dicas sobre qual time vai mandar a campo neste domingo. Uma possível formação teria: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Carabajal; Lucas Barbosa, Soteldo (Lucas Braga) e Marcos Leonardo.