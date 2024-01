Lucas Paquetá sofre lesão na panturrilha e desfalca o West Ham por até um mês

Uma lesão na panturrilha vai tirar o meia Lucas Paquetá dos campos por até um mês. O jogador, que vem sentindo um desconforto desde o final do ano passado, foi avaliado pelo departamento médico do West Ham e, segundo informações do jornal “The Guardian”, já vem trabalhando sob a orientação de um fisioterapeuta pessoal.

O problema com o atleta brasileiro se agravou na partida em que o West Ham empatou em 1 a 1 com o Bristol City. Paquetá vem realizando tratamento intensivo a fim de acelerar seu retorno ao time. Nesta temporada, ele anotou cinco gols e deu seis assistências em 27 partidas.

Sexto colocado no Campeonato Inglês com 34 pontos, o West Ham briga para se aproximar do pelotão de frente e, assim, buscar uma vaga na zona de classificação para os torneios europeus.

Com a contusão na panturrilha, Paquetá não enfrenta o Bristol na próxima terça, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa da Inglaterra. David Moyes também não deverá contar com o jogador nas partidas diante do Sheffiel United, Bournemouth, Manchester United e Arsenal, pelo Campeonato Inglês.

Além de Paquetá, mais dois importantes titulares estão entregues ao departamento médico do clube. O atacante Jarrod Bowen, com lesão no tornozelo esquerdo, e o zagueiro Kostantinos Mavropanos, pancada na costela, também devem ficar fora da equipe nos próximos jogos.