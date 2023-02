Esporte Lucas Paquetá marca e West Ham arranca empate com o Newcastle no Inglês

Com um gol de Lucas Paquetá, o West Ham arrancou um empate com o Newcastle por 1 a 1, no estádio St. James Park, neste sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. O time visitante sofreu durante boa parte do jogo, mas comemorou o empate, que dá uma leve respirada na fuga para não entrar na zona de rebaixamento. O West Ham chegou aos 19 pontos, um a mais do que o Everton.

Já o Newcastle está em quarto lugar, com 40 pontos, dois a menos do que o Manchester United. O líder é o Arsenal, com 50, após 20 jogos.

O Newcastle chegou a marcar o primeiro gol logo aos 37 segundos de jogo, mas após revisão do VAR, foi verificado que a bola havia saído em tiro de meta antes do cruzamento que originou o gol.

Aos 3, o Newcastle marcou novamente. Lucas Paquetá, bem marcado, perdeu a bola no meio-campo, e Longstaff lançou Wilson, que entrou na área e chutou de pé esquerdo tirando do goleiro.

O Newcastle continuou melhor até os 30 minutos, quando o West Ham criou a sua melhor chance até então. Foi uma finalização de Lucas Paquetá rente à trave direita. Dois minutos depois, o brasileiro não perdoou. Após cobrança de escanteio, a bola passou por toda a pequena área e o brasileiro, na segunda trave, dominou e chutou com o pé esquerdo para empatar.

No segundo tempo, o Newcastle criou mais e melhores chances de gol, mas parou na zaga rival. Em uma delas, aos 30, Wilson partiu novamente em direção ao gol, mas na hora do chute foi travado por Aguerd. Cinco minutos depois, Wilson subiu mais que a zaga do West Ham, cabeceou, mas o goleiro Fabianski defendeu, assegurando o empate no placar.