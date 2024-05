Esporte Lucas Moura vive expectativa de voltar a ser titular no São Paulo na Copa do Brasil

Recuperado da lesão na região posterior da coxa esquerda, mas sentindo a falta de ritmo de jogo, Lucas Moura participou do empate sem gols do São Paulo diante do Barcelona de Guayaquil pela Libertadores na última quinta-feira. Treinando com o grupo principal desde que foi liberado pelo departamento médico, o camisa 7 aguarda agora a chance de voltar a iniciar uma partida.

Após a boa vantagem assegurada com a vitória de 3 a 1 sobre Águia de Marabá, pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o jogador pode ganhar essa chance no duelo de volta, marcado para esta quinta-feira, no MorumBis.

Essa foi a primeira vez que o técnico Luis Zubeldía pode contar com o atleta desde que assumiu o São Paulo. O comandante argentino, no entanto, vai analisar os treinamentos da semana para definir a equipe.

Caso fique mais uma vez como opção ofensiva no banco de reservas, Lucas poderá ganhar mais tempo para mostrar serviço. A tendência é que ele possa estar em campo por pelo menos 45 minutos.

No trabalho desta terça-feira, no CT da Barra Funda, o treinador organizou exercícios de mobilidade e posse de bola. Ele ainda comandou uma atividade de 11 contra 11 e dividiu uma outra parte para uma movimentação em espaço reduzido.

Em uma posição cômoda no que diz respeito à sequência da Copa do Brasil, a equipe paulista se garante às oitavas de final do torneio até mesmo com derrota por um gol de diferença após superar o Águia de Marabá em Belém por 3 a 1.