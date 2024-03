Lucas Moura usa redes sociais para reclamar de regulamento do Paulistão: ‘Revisto urgentemente’

Camisa sete fez a postagem no canal oficial do Paulistão e o tom da mensagem foi uma crítica direta às regras

O atacante Lucas Moura recorreu às redes sociais para criticar o regulamento do Campeonato Paulista. No jogo em que enfrentou o Ituano, o São Paulo só garantiu seu lugar nas quartas de final graças a um gol do atacante no fim da partida.

O camisa sete são-paulino fez a postagem no canal oficial do Paulistão e o tom da mensagem foi uma crítica direta às regras do Estadual. “Esse regulamento precisa ser revisto urgentemente.”

Atacante Lucas Moura reclamou do regulamento do Campeonato Paulista – Foto: São Paulo FC / Divulgação

O duelo, que terminou com vitória do São Paulo por 3 a 2, estava empatado até os acréscimos e a equipe do técnico Thiago Carpini estava sendo eliminada. O gol marcado por Lucas levou o time aos 22 pontos e assegurou a classificação.

O resultado levou o clube à mesma pontuação do Novorizontino, segundo colocado na chave D por ter um menor saldo de gols. A indignação do atleta é que times com campanhas piores em nível de aproveitamento garantiram um lugar na etapa eliminatória, como foram os casos de Portuguesa no Grupo A (dez pontos), Ponte Preta no B (17), Inter de Limeira (17) no C e o Bragantino (21) também no C.

Terceiro colocado no grupo do São Paulo, o São Bernardo terminou a fase de classificação com 21 pontos, mas acabou fora. O regulamento prevê que só os dois melhores times de cada chave avancem no torneio. O cruzamento das quartas de final da competição já está definido e o São Paulo vai encarar o Novorizontino.