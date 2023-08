Esporte Lucas Moura e James Rodrigues treinam pela 1ª vez com todos os companheiros no São Paulo

Principais reforços neste meio de temporada, Lucas Moura e James Rodrigues treinaram com todos os companheiros de São Paulo pela primeira vez neste sábado, mas apenas o brasileiro foi relacionado para o duelo contra o Atlético-MG. A dupla será apresentada à torcida antes da partida.

O time paulista vai enfrentar os mineiros nesse domingo, às 16h, no Morumbi – a expectativa é de mais de 50 mil torcedores no estádio. Apesar de relacionado, o meia-atacante Lucas Moura vai começar no banco de reservas e deve jogar no máximo 20 minutos. Já o colombiano James Rodrigues ainda precisa recuperar mais a forma física.

Ambos receberão tratamento especial para reforçarem o time no duelo de voltas das semifinais da Copa do Brasil diante do Corinthians, dia 16, também no Morumbi. Com a derrota por 2 a 1 na Neo Química Arena, o time terá de ganhar por dois gols de diferença para ir à decisão. Empate leva a definição par pênaltis.

Outra novidade neste sábado foi o retorno do volante Gabi, recuperado de fraturas nas costelas. Para o confronto contra o Atlético-MG, o técnico Dorival Júnior também poderá contar com os atacantes Calleri e Luciano, que cumpriram suspensão contra o Bahia na última rodada.

O São Paulo soma 26 pontos e precisa ganhar para tentar se reaproximar do G-4. Na última partida em casa, parou na defesa do bahia, ficando no 0 a 0 na rodada passada. Já o Atlético-MG tem 21 pontos e enfrenta um longo jejum de 10 partidas sem triunfar.