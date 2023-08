Lucas Moura é anunciado pelo São Paulo e retorna ao clube após 11 anos

Livre no mercado após sua saída do Tottenham, Lucas Moura teve seu retorno ao São Paulo até o fim de 2023 anunciado nesta quarta-feira. Com isso, pode disputar três competições pelo time que o revelou: Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana.

“É um turbilhão de emoções, parece que a ficha nem caiu ainda. Só de relembrar tudo o que vivi aqui, ver que passou tanto tempo e estou de volta, é muito emocionante. Estou muito feliz, é um momento especial na minha carreira, para a minha família. É realmente muito especial para mim”, afirmou o jogador.

O jogador passava férias em São Bernardo, sua cidade natal, e é esperado no CT da Barra Funda já na quarta-feira para assinar o seu novo vínculo e começar a trabalhar. O São Paulo planeja ter tanto James Rodríguez quanto Lucas Moura no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians. O duelo está marcado para o dia 16 deste mês. Há, portanto, duas semanas para os dois serem regularizados e estarem em boa forma física a ponto de ajudar o time em campo. No jogo de ida, o Tricolor perdeu por 2 a 1.

“A relação é muito forte, não só com a torcida, que foi muito importante para esse meu retorno, mas com a instituição. Sempre me trataram muito bem, com um carinho enorme. Eu sabia que esse momento um dia ia chegar e agradeço realmente pelo esforço, por esse carinho. Isso me deixa mais à vontade para voltar”, explicou Lucas.

“Quando saí daqui, há 11 anos, ainda não era casado, não tinha meus filhos. Estou ansioso para mostrar isso para eles. Quando nasceram, eu coloquei camisa do São Paulo neles. Sempre acompanho o clube, sempre procurei assistir aos jogos, mostrar para eles que o papai começou nesse time, passar essa paixão que tenho pelo clube. O Pedro ainda é mais novo, não entende muito, mas conversei com o Miguel. Eu falei: ‘filho, acho que o papai vai voltar para o São Paulo. Você quer que o papai volte?’. Ele falou: ‘sim, eu quero?'”, concluiu.

TRAJETÓRIA

Cria de Cotia, Lucas esteve em campo no último título de expressão conquistado pelo São Paulo, a Sul-Americana de 2012. Foram três temporadas como profissional e 33 gols em 128 jogos até ser vendido ao Paris Saint-Germain. O meia-atacante brasileiro defendeu o clube francês em cinco temporadas.

Depois, se transferiu para o Tottenham. No time inglês, foram seis anos de altos e baixos. O auge do jogador na Inglaterra foram os três impressionantes gols anotados sobre o Ajax que colocaram a equipe na final da Champions League em maio de 2019. Na decisão, o Tottenham foi derrotado pelo Liverpool. Lucas Moura tem 30 anos.