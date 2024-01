Esporte Lucas Moraes faz boa pontuação em reinício do Rally Dakar após folga e sobe para 3º no geral

Revelação do ano passado e fazendo sua estreia no time A da equipe Toyota Gazzo Racing, o brasileiro Lucas Moraes teve uma jornada bastante produtiva neste reinício da edição 2024 do Rally Dakar, que aconteceu neste domingo, com um trecho de 483 km entre Riad e Al Duwadimi, na Arábia Saudita. Ele terminou o percurso na segunda posição e, com isso, subiu para a terceira colocação no geral.

O piloto, que tem como navegador o espanhol Armand Monleón, melhorou sua posição na classificação geral acumulada dos sete dias de prova já disputados. O trajeto cronometrado foi dividido em 12 trechos e a dupla da Toyota foi a mais rápida em dois deles.

“Hoje o cenário mudou bastante. Tivemos piso de pedra praticamente o caminho todo e muito menos areia. Tivemos um pneu furado a 50 quilômetros do final, que soltava o ar lentamente, e optamos por não parar para a troca. Terminamos com a roda no aro”, afirmou Moraes.

Satisfeito com o desempenho, ele agora já vislumbra um horizonte mais positivo para o transcorrer da competição. “Valeu a pena pelo resultado que conquistamos. Olhando agora, eu acho que nosso objetivo pode ser lutar pelo pódio, sabe?”, avaliou o brasileiro.

O final do trecho teve como vencedor o francês Sebastien Loeb e o belga Fabian Lurquin. Eles cumpriram o trajeto da competição com o tempo de 4h56min39s. Lucas Moraes e Armand Monleon chegaram 7min06s depois, na segunda colocação. O Rally Dakar, que está em sua segunda semana, tem o término programado para a próxima sexta-feira.