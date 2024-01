Lucas Lima, Mendoza e atletas fora dos planos são ‘isolados’ em reapresentação do Santos

O Santos iniciou sua preparação para a temporada 2024 na manhã deste sábado com a reapresentação do elenco no CT Rei Pelé. O time da Vila Belmiro já acertou a contratação de 12 reforços para 2024, mas ainda negocia a situação de alguns remanescentes da temporada passada.

Jogadores que não acertaram a redução salarial proposta pela diretoria santista e ficaram fora dos planos do técnico Fábio Carille foram encaminhados para um portão secundário quando chegaram ao CT do clube.

O meia Lucas Lima, 33, e o atacante colombiano Mendoza, 31, são alguns dos principais nomes daqueles que vão treinar separados do grupo até que se defina uma transferência.

Em sua segunda passagem pelo Santos, Lucas Lima despertou interesse do Cruzeiro, mas não houve acerto com o clube mineiro. Mendoza também negociou com equipes de seu país, mas o alto salário do atacante foi considerado um empecilho para a repatriação.

A direção do clube conseguiu renegociar salários de alguns jogadores considerados importantes para a atual temporada como o goleiro João Paulo, 29, e o volante venezuelano Tomás Rincón, 35.

A questão orçamentária virou uma prioridade para o clube por causa da redução de receitas que o Santos terá em 2024. Com o rebaixamento no Brasileiro, o time vai disputar a Série B pela primeira vez em sua história. Além disso, o clube também está fora da disputa da Copa do Brasil devido à má campanha no Paulista do ano passado.

O Santos estreia no Estadual no dia 20 de janeiro e encara o Botafogo, em Ribeirão Preto. O time está no Grupo A da competição, ao lado de Ituano, Portuguesa e Santo André.