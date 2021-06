Lucas Lima, meia do Palmeiras, é flagrado em festa clandestina

Mais um jogador de futebol foi flagrado em baladas clandestinas. Desta vez, o meia Lucas Lima, do Palmeiras, foi visto saindo de uma festa na madrugada desta sexta-feira. O jogador, que não utilizava máscara, foi interceptado por membros de uma torcida organizada do time alviverde, que o xingaram e pediram a sua saída.

Lucas Lima em balada clandestina e na saída sendo cobrado por torcedores do Palmeiras… pic.twitter.com/T3iG3HKyic — Fredy Junior (@FredyJunior) June 18, 2021

O incidente foi filmado e divulgado nas redes sociais. Jogador e torcedores não estavam usando máscaras no momento da confusão. “Errei, errei. Perdão”, disse Lucas Lima em determinado momento da gravação. “Tá achando que é fácil, né?”, cobrou parte do grupo, enquanto o meia entrava em um carro para ir embora do local.

Aglomerações do tipo são proibidas no Estado de São Paulo durante a pandemia do novo coronavírus. Nesta semana, em Assunção, no Paraguai, o jogador recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. A imunização foi parte de uma ação envolvendo o elenco do Palmeiras e a Conmebol.

O Palmeiras ainda não se manifestou sobre o caso. O jogador também não falou sobre o assunto. No último final de semana, dois funcionários do clube alviverde morreram por covid-19: o podólogo Edson Silva e o segurança Cristiano de Oliveira.

Lucas Lima faz parte do elenco alviverde desde 2018 e conquistou o Campeonato Brasileiro daquele ano, além de um Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil e uma Copa Libertadores – estes três na temporada 2020.

Com 30 anos, o meia tem sido cada vez menos utilizado no Palmeiras. Ainda não jogou pelo Brasileirão e participou de apenas um jogo da Libertadores – justamente a derrota para o Defensa y Justicia, da Argentina, por 4 a 3, em São Paulo, quando o time já estava classificado às oitavas de final. Também participou dos dois duelos contra o CRB, que resultaram na eliminação na terceira fase da Copa do Brasil.