Lucas Lima comanda, mas Santos falha nas finalizações e apenas empata com o Inter

O Santos chegou ao sexto jogo sem vencer. Na noite deste sábado, o time paulista sofreu um gol no terceiro minuto de partida, marcado por Luiz Adriano, e empatou em 1 a 1 com o Internacional no Brasileirão. Apesar de grande partida de Lucas Lima, autor do gol da equipe paulista, o time de Odair Hellmann voltou a tropeçar.

Atuando em seu estádio, o time paulista praticamente começou a partida perdendo por 1 a 0. Após o gol do Internacional, o Santos foi dominante durante quase todo o tempo restante da partida. Com grande partida de Lucas Lima, a equipe soube usar a velocidade de seu ataque, incomodou a defesa gaúcha, mas parou nos erros de finalização, tendo acertado o gol adversário em cerca de 25% dos chutes.

O jogo na Vila Belmiro começou intenso e teve um gol para cada equipe antes dos 10 minutos. Primeiro, aos três, Luiz Adriano recebeu bom passe de Nico Hernández na área e tocou na saída de João Paulo para abrir o placar. Depois, aos nove, Lucas Lima, em cobrança de falta colocada, deixou tudo igual.

As duas equipes não conseguiram manter o ritmo intenso por muito tempo e, aos poucos, a partida passou a ter muita troca de passes no campo de defesa de Santos e Internacional e poucas chances reais de gol.

Na reta final, empurrado pela torcida que marcou presença na Vila Belmiro, o Santos ficou mais com a bola e pressionou em busca do segundo gol. Usando das jogadas pelos lados do campo, o time paulista pressionou, mas não tirou o 1 a 1 antes do intervalo.

No segundo tempo, Lucas Lima começou chamando a responsabilidade. Era pelo camisa 23 que passavam todas as jogadas de perigo e o Santos passou a controlar o ritmo na segunda etapa. Sem deixar o Internacional sair da defesa, o time paulista buscou a virada e levou perigo ao gol de Keiller algumas vezes com Bruno Menzenga, Lucas Lima, Dodi e Mendoza.

A reta final da segunda etapa seguiu com o time paulista buscando muito o ataque e pressionando. Contudo, o Inter soube se postar muito bem na marcação, travando todas as tentativas dos donos da casa até o apito final de partida.

FIHCA TÉCNICA

SANTOS 1 X 1 INTERNACIONAL

SANTOS – João Paulo; Nathan (Lucas Pires), Joaquim, Messias e Gabriel Inocêncio; Alison (Rodrigo Fernandez), Dodi (Daniel Ruiz) e Lucas Lima; Mendoza (Ângelo), Soteldo e Deivid Washington (Bruno Mezenga). Técnico: Odair Hellmann.

INTERNACIONAL – Keiller; Bustos, Vitão (Igor Gomes), Nicolás Hernández e Renê; Rômulo, Johnny (Matheus Dias), Carlos de Pena (Jean Dias) e Alan Patrick; Wanderson (Thauan Lara) e Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Mano Menezes.

GOLS – Luiz Adriano, aos três, e Lucas Lima, aos nove minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

CARTÕES AMARELOS – Johnny, Alan Patrick, Jean Dias e Nico Hernández (Internacional); Joaquim e Rodrigo Fernández (Santos).

PÚBLICO – 9.600 presentes.

RENDA – R$ 489.597,50.

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos.