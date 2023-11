Esporte Lucas faz trabalho parcial no gramado em treino do São Paulo e fica perto de retorno

O atacante Lucas avançou na recuperação da lesão muscular na coxa esquerda sofrida no clássico com o Palmeiras e está mais perto de voltar a campo pelo São Paulo. Durante as atividades comandadas pelo técnico Dorival Júnior nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, o jogador de 31 anos trabalhou parcialmente no gramado, em um treinamento organizado para que ele evitasse contato físico e choque com os companheiros tricolores.

Um dia antes, na quarta, Lucas já tinha ido ao gramado, mas apenas para realizar atividades de preparação física ao lado do meio-campista Galoppo e do lateral-direito Igor Vinícius, que também se recuperam de lesão. O atacante se machucou no dia 25 de outubro, quando o São Paulo foi goleado por 5 a 0 pelo Palmeiras, e perdeu os quatro jogos seguintes, contra Athletico-PR, Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Santos.

A expectativa é que ele esteja à disposição de Dorival para o primeiro jogo após a pausa da atual Data Fifa. O compromisso é contra o Fluminense e está marcado para o dia 22 de novembro, às 21h30, no Morumbi. Já outros lesionados vão esperar mais para voltar. Calleri, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito, já fez alguns trabalhos com bola, mas continua trabalhando com a fisioterapia, ao lado de Rodrigo Nestor, e não tem previsão de retorno. Igor Vinícius e Galoppo só devem voltar no ano que vem.

Também nesta quinta, o São Paulo encerrou o segundo e último dia de avaliações cardiológicas, totalmente realizadas no Centro de Treinamento da Barra Funda pela primeira vez, sem a necessidade de deslocamento para um hospital. Os exames foram antecipados para agilizar a os preparativos para a temporada 2024.