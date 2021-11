Lucas Braga treina e deve reforçar Santos no clássico contra o Corinthians

O técnico Fábio Carille deverá ter um bom reforço para o clássico com o Corinthians no próximo domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Lucas Braga, que treinou normalmente nesta quinta-feira. O atleta está recuperado de uma lesão na coxa esquerda e deverá assumir a lateral esquerda.

Lucas Braga ficou fora do time do Santos nas partidas contra Atlético-GO e Chapecoense, após sentir a contusão na vitória sobre o Red Bull Bragantino, no dia 10. Moraes e Marcos Guilherme foram os atletas utilizados por Carille para ficar com o seu lugar.

Marinho, com lesão na coxa esquerda, é desfalque, assim como Emiliano Velázquez (coxa esquerda), Léo Baptistão (panturrilha esquerda) e Jobson (tendinite no tornozelo direito).

O provável Santos para o clássico com o Corinthians deverá formar com: João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan, Gabriel Pirani (Camacho) e Lucas Braga; Marcos Guilherme (Ângelo) e Diego Tardelli.