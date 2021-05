Lucas Braga renova contrato com Santos até 2026: ‘Este clube é minha vida’

Lucas Braga assinou, nesta quinta-feira à tarde, a renovação de contrato com o Santos até 30 de abril de 2016. Nascido em São Paulo, o atacante ao clube da Vila Belmiro no início em 2019 vindo do Luverdense. Após empréstimos para Cuiabá e Inter de Limeira, o jogador teve sua primeira oportunidade na equipe profissional em agosto de 2020.

“Eu me emociono muito e sou bem sincero quando falo isso. Quando estava passando pela arquibancada hoje passou um filme na cabeça de todas as dificuldades até chegar aqui. É inacreditável quando eu vejo que até onde Deus me trouxe. É um sonho maravilhoso que eu tenho vivido aqui. Esse clube representa a minha vida em todos os sentidos, então é mais um presente poder acertar essa permanência por mais cinco anos. Espero continuar ajudando e vivendo esse sonho”, afirmou o camisa 30, de 24 anos.

Lucas Braga se tornou um dos jogadores mais utilizados do elenco santista e já disputou 57 jogos no total, com nove gols marcados e cinco assistências. Na atual temporada, o atacante é o artilheiro do Santos, com cinco gols em 16 partidas.

“O legal dos sonhos é sempre estipular metas. Meu primeiro era vestir essa camisa, depois fazer um gol na Vila Belmiro e agora veio a renovação. Quando cheguei aqui, confesso que tive esse medo de não conseguir ficar e ajudar o time que eu sempre torci. Mas as coisas caminharam bem e hoje tudo tem dado certo. Tenho realizado esse sonho e vou continuar buscando sempre evoluir para alcançar mais objetivos aqui dentro”, disse Lucas Braga.

Eliminado no Paulistão antes do mata-mata, o Santos briga para conseguir uma das duas vagas do Grupo C nas oitavas de final da Copa Libertadores.