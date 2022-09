Lucas Barbosa assina renovação com o Santos e estende contrato até 2026

O Santos anunciou nesta quinta-feira que o meia-atacante Lucas Barbosa estendeu seu vínculo com o clube nesta quinta-feira, ao assinar a renovação de contrato que amplia em um ano o acordo anterior. Antes válido até agosto de 2025, o documento passa a ter vencimento apenas em 31 de julho de 2026.

“É um momento muito especial para mim e para toda a minha família. Jogar no Santos FC representa muito mais do que apenas jogar bola. É realização de um sonho meu e dos meus pais. E renovar o contrato é mais um passo para seguir lutando pelos meus objetivos. Espero honrar essa camisa e entrega não vai faltar”, disse o jogador de 21 anos em entrevista ao site oficial do time da Vila Belmiro.

Lucas chegou ao Santos em 2019 para reforçar o time sub-19, depois de rodar o interior paulista com passagens pelas categorias de base de Barretos, Inter de Bebedouro e Grêmio Novorizontino. Fez sua estreia no time principal em 2021, mas só começou a ser utilizado com mais frequência na atual temporada, depois de passar um novo período no time sub-20. Neste retorno, foi artilheiro com seis gols na campanha do vice-campeonato da Copinha.

Após o torneio de juniores, ganhou espaço entre os profissionais, por isso soma 38 jogos, 16 deles como titular. Sob o comando do técnico Lisca, tem sido bastante aproveitado, a maioria das vezes saindo do banco. “Desde quando professor Lisca chegou, a gente tem falado que o nosso objetivo é colocar o Santos de novo na Libertadores. O objetivo segue próximo e vamos tentar voltar a vencer para seguir lutando por essa vaga”, comentou o jovem.

O próximo duelo do Santos é contra o Ceará, na Arena Castelão, e está marcado para as 16h30 de sábado, e Lucas Barbosa espera um duelo complicado. “A gente sabe que vai ser um jogo difícil. Lá no Ceará faz bastante calor e o campo é bem difícil de jogar, mas estamos trabalhando bem durante a semana e espero ajudar para conseguirmos essa vitória no sábado”, avaliou.

Décimo colocado, com 34 pontos, o Santos pode ir a campo com João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Gabriel Carabajal (Luan); Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo.