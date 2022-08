Luan volta aos treinamentos e adianta fase de recuperação no São Paulo

O volante Luan foi a boa notícia do treinamento do São Paulo nesta sexta-feira, durante as atividades de campo realizadas na Barra Funda. Ele vem cumprindo a fase de readaptação de forma satisfatória e o departamento médico do clube estima que o seu retorno aos jogos já pode acontecer nas próximas semanas.

Um dos destaques da base revelada em Cotia, Luan não atua desde junho por conta de uma cirurgia na perna esquerda.

O retorno do atleta aumenta o leque de opções do técnico Rogério Ceni. Embora o time não consiga dar resposta de reação no Brasileiro, a equipe garantiu vaga nas semifinais da Sul-Americana.

Na próxima semana. O time do Morumbi viaja até Belo Horizonte, onde tem a vantagem do empate na partida que define a vaga à semifinal da Copa do Brasil diante do América-MG (venceu o duelo de ida por 1 a 0 na capital paulista).

Em meio à expectativa da recuperação do volante, Rogério trabalhou forte nesta sexta-feira visando o duelo do final de domingo contra o Red Bull Bragantino. Ele trabalhou a movimentação da equipe e comandou atividade de enfrentamento com as medidas do campo reduzidas.

O treinador também aprimorou a parte tática ao comandar um coletivo. O goleiro Jandrei fez apenas atividades leves no gramado junto aos outros companheiros de posição, Ele se recupera de uma pancada nas costas e segue em fase de transição.

Com 26 pontos, o São Paulo vem de uma seca de vitórias no Brasileiro. Nas últimas cinco partidas, foram três empates e duas derrotas.