Luan vê Corinthians como ‘página virada’ e celebra volta ao Grêmio: ‘Salário é o de menos’

A passagem longa, polêmica e frustrante pelo Corinthians é página virada para Luan. Quase quatro anos após sua despedida, o meia-atacante foi apresentando oficialmente como reforço do Grêmio, nesta terça-feira, e mostrou-se bastante à vontade. Sem arrependimentos, sustentou o discurso de que foi injustiçado em sua passagem pelo clube paulista, mas garantiu que o retorno a Porto Alegre é o ponto final da história conturbada da qual foi protagonista em São Paulo.

“Tentei de todas as formas contribuir de alguma forma (no Corinthians), mas infelizmente não dependia só de mim. Eu não me arrependo de nada, fiz minha parte e estava preparado para quando precisasse. Não aconteceu, não entendo o porquê”, disse. “Aconteceram várias coisas que muita gente não sabe, mas isso uma página virada. É um novo recomeço. Vinha treinando em dois períodos desde o começo do ano, estou muito bem fisicamente, o que falta é o ritmo de jogo”, afirmou.

O jogador de 30 anos está sem ritmo pois, fora dos planos do Corinthians desde o início da temporada, estava treinando separadamente do restante do elenco e não fez nenhuma partida neste ano. Seu último jogo oficial foi em novembro do ano passado, durante uma derrota por 3 a 0 para o Botafogo, enquanto defendia o Santos, emprestado pelo clube corintiano.

Luan foi treinado por diferentes técnicos no Corinthians e continuou sem ser aproveitado, por isso se animou quando o Grêmio começou a se movimentar para trazê-lo de volta. Assim, aceitou uma drástica redução de salário e assinou contrato apenas até dezembro de 2023. “Falei com o meu empresário sobre a parte financeira, não queria nem saber quanto ia receber. Falei que o Grêmio que decide e o que eles falarem está falado. Isso era o de menos”.

Ao fim do vínculo, o contrato prevê renovação automática caso o meia-atacante cumpra metas estabelecidas previamente. Neste caso, o Grêmio passará a deter 50% dos direitos econômicos de Luan e os outros 50% serão divididos entre o jogador e o Corinthians.

Ídolo do Grêmio, principalmente por ter sido o destaque da conquista da Libertadores de 2017, Luan foi procurado pelo clube após pedido do treinador Renato Gaúcho, que chegou a dizer que precisava ajudar o jogador pois ele estava no “fundo do poço”, termo que não foi recebido com incômodo do outro lado. “Acho que para todo jogador o fundo do poço é estar sem jogar. Acredito que tenha sido a isso que o Renato se referiu. Para mim, é isso e eu quero poder ter essa oportunidade de retorna”, disse o meia.

A fala de Renato veio algum tempo depois de Luan ser agredido por torcedores do Corinthians em um motel, em São Paulo, episódio definitivo para encerrar a passagem pela equipe alvinegra. Questionado sobre a agressão durante a coletiva, não quis se aprofundar. “Isso para mim é passado. Isso não me preocupa e não me atrapalha em nada. na conversa que eu tive com o Renato nem falamos sobre isso. Foi falado sobre o que eu posso ajudar o Grêmio”, afirmou.