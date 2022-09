Esporte Luan pode ser a novidade do Santos na Vila Belmiro para enfrentar o Athletico-PR

O técnico interino Orlando Ribeiro aproveitou os treinos da semana para observar o atacante Luan em ação. O jogadora foi utilizado em todos os trabalhos táticos e tem boas chances de aparecer na equipe.

O comandante santista vem aproveitando essa sequência de treinamentos para testar o atleta que veio do Corinthians. O objetivo é aumentar o seu leque de opções. Ribeiro vem aproveitando a função de comando para utilizar jogadores que estavam com poucas chances à época de Lisca no time profissional.

O atacante Ângelo, considerado joia da base, está incluído nessa estratégia. Com a necessidade de fazer o time voltar a ter uma sequência de resultados positivos, Orlando Ribeiro vem trabalhando a parte motivacional dos atletas a fim de ter uma resposta em campo.

O jovem de 17 anos tem grandes chances de substituir Soteldo diante dos paranaenses. Como o atacante venezuelano está com a seleção de seu país neste espaço reservado aos amistosos internacionais, a ideia é dar uma oportunidade de a promessa entrar em campo sob o apoio da sua torcida.

Nesta fase de testes, o treinador pretende utilizar todas as peças. E os veteranos fazem parte deste pacote. Carlos Sánchez, de 37 anos, vem treinando entre os titulares e sua experiência é considerada fundamental pelo treinador para acalmar os ânimos durante os 90 minutos.

Nesta segunda, Ribeiro já define o time que encara os paranaenses na terça. Com 34 pontos, o time da Vila Belmiro ocupa o 11º lugar no Campeonato Brasileiro.