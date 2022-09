Luan pode reforçar o São Paulo na preparação para final da Copa Sul-Americana

Em fase de ajustes para a final da Copa Sul-Americana, o técnico Rogério Ceni teve uma boa notícia. A presença do volante Luan nas atividades de campo. O jogador vem aprimorando a forma física e tem boas chances de ser reintegrado. Ele fez atividades com bola e deve ganhar minutos nas próximas semanas.

O atleta ganhou destaque no time principal em 2022. Lançado junto com Antony, ele ganhou espaço entre os titulares com boas atuações.

A final do torneio internacional está marcada para o dia 1º de outubro, em Córdoba, na Argentina e a recuperação de Luan aumenta o leque de opções do técnico Rogério Ceni para esta partida decisiva.

Outro que está em fase de recuperação é o meia André Anderson. Contratado por empréstimo junto à Lazio em abril deste ano, ele participou do treino no último sábado e vem sendo observado pela comissão técnica.

Após a vitória sobre o Ceará no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, Rogério Ceni reforçou a necessidade de o São Paulo se preparar bem para tentar a conquista do título da sul-americana.

Depois de dar dois dias de folga ao elenco, ele quer intensificar os trabalhos a fim de fazer ajustes na equipe. Em 13º lugar no Nacional com 34 pontos, a equipe do Morumbi enfrenta o Avaí, rival que está na zona do rebaixamento, no próximo domingo.