Luan Peres valoriza treinos com Ariel Holan e vê elenco focado no San Lorenzo

Com a proibição de atividades físicas na cidade de Santos, o elenco do Santos viajou para a cidade de Atibaia, no interior de São Paulo, na semana passada para um período de treinamentos – já voltou para casa neste domingo. Sem previsão de retorno nos jogos do Campeonato Paulista, o foco santista é total na Copa Libertadores.

O time alvinegro volta a campo pela competição continental nesta terça-feira, na Argentina, diante do San Lorenzo. A partida será a de ida da terceira fase preliminar e vale vaga na fase de grupos.

Zagueiro Luan Peres destacou o entrosamento do grupo durante período de treinos em Atibaia – Foto: Ivan Storti / Santos FC

Uma das lideranças santistas, o zagueiro Luan Peres valorizou o período de treinos no interior de São Paulo, principalmente pelo fato do elenco ter a oportunidade de conhecer mais do trabalho do técnico argentino Ariel Holan.

“Nós estamos procurando usufruir ao máximo esse período em Atibaia. Tem sido muito importante para entendermos mais os conceitos do Ariel Holan e para ele também tem sido importante para estudar mais sobre o nosso elenco. Quando ele chegou foi jogo atrás de jogo e ele não teve esse tempo de treino. Estamos já bem mais adaptados ao modo dele trabalhar. Por isso, tem sido muito produtivo”, declarou o defensor, que foi o terceiro zagueiro com a menor média de faltas cometidas no último Campeonato Brasileiro.

Após o vice na última edição da Libertadores, o Santos mira brilhar novamente na competição continental. Mas, antes disso, precisa chegar na fase de grupos. Luan Peres sabe que o time encontrará dificuldades, principalmente pela força do rival.

“A temporada passada foi fantástica para nós. Eu, particularmente, tive uma gigante sequência de jogos que me afirmaram no clube. Mas, agora estamos numa nova temporada. Acontecerem mudanças e temos trabalhado com foco total no San Lorenzo. Tiramos as lições da última edição e esperamos ir bem nesse jogo de ida lá na Argentina para termos uma boa vantagem na partida de volta”, finalizou.