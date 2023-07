Louzer prega humildade ao Guarani na Série B: ‘Estamos no retrovisor, na cola’

Sem perder há quatro jogos, o Guarani embalou a segunda vitória seguida ao vencer o Atlético-GO, por 1 a 0, na manhã de domingo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e voltou de vez a briga pelo G-4 – grupo de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente é sexto colocado com 32 pontos.

Mesmo assim, o técnico Umberto Louzer pediu que o elenco siga com os pés no chão, para que não haja acomodação depois de resultados positivos. “A gente continua no retrovisor do G-4, ali na cola. Vamos sempre pregar pela evolução”, avisou o treinador, pedindo humildade ao grupo.

“O que vai fazer a gente crescer e evoluir é a nossa mentalidade, com pés no chão, sem negociar o que temos feito até aqui. Não tem zona de conforto, a exigência sempre será máxima. Temos de celebrar, agradecer, mas temos muitas coisas a evoluir”, disse.

Já pensando na próxima partida, que será contra o Avaí, no sábado, fora de casa, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), às 17h, o comandante tem duas baixas e três retornos. O volante Matheus Bueno e o atacante Bruninho levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Por outro lado, pelo mesmo motivo, o zagueiro Walber, o meia Matheus Barbosa e o atacante Bruno José retornam após ficarem de fora na última rodada.