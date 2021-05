Los Angeles Lakers perde outra e fica cada vez mais perto da repescagem na NBA

Atual campeão, o Los Angeles Lakers apostará tudo no retorno do astro LeBron James, no começo da semana, para evitar o vexame de ter de disputar o play-in, ou repescagem, da NBA. Nesta sexta-feira, a equipe perdeu novamente, se ‘consolidando’ na sétima colocação e, portanto, fora da zona de classificação da Conferência Oeste. O atual campeão caiu por 106 a 101 diante do Portland Trail Blazers, na Moda Center Arena, em Portland.

Os Lakers entraram em quadra na rodada de sexta-feira disputando posição com o Portland. No confronto direto, podia subir para quinto caso vencesse e o outro concorrente na conferência, o Dallas Mavericks, perdesse. Tudo deu errado. Caiu por 106 a 101 e ainda lamentou a vitória dos texanos sobre o Cleveland Cavaliers por 110 a 90.

Com sua 30ª derrota na temporada, o atual campeão agora fica com uma vitória a menos que o Portland e a duas do Dallas, restando somente cinco rodadas para o fim da fase de classificação (37, 38 e 39 respectivamente). Já não alcança o Denver Nuggets, que ganhou 44 vezes e se consolida na quarta posição.

O armador Damian Lillard foi o grande nome da vitória dos Blazers, com 38 pontos e sete assistências. Anthony Davis foi o cestinha dos Lakers, com 36 pontos e 12 rebotes. Fez bela partida, mas sentiu a falta enorme de LeBron.

Foi a quinta derrota dos Lakers nos últimos seis jogos, o que o fez despencar na classificação. Com LeBron, espera desencantar em sua reta final de jogos contra Phoenix Suns, New York Knicks, Houston Rockets, Indiana Pacers e New Orleans Pelicans. O astro, porém, ainda não deve enfrentar os Spurs. Teria quatro partidas para ajudar o time a evitar o vexame.

Hoje, os Lakers enfrentariam o San Antonio Spurs no play-in, que mudou em relação à temporada passada, na qual oitavo e nono se enfrentavam caso a diferença entre ambos fossem de 3 vitórias. Na atual edição serão quatro times na repescagem de cada conferência, com 7° encarando o 10° e 8° enfrentando o 9°.

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 109 x 107 New Orleans Pelicans

Chicago Bulls 121 x 99 Boston Celtics

Charlotte Hornets 122 x 112 Orlando Magic

Miami Heat 121 x 112 Minnesota Timberwolves

Milwaukee Bucks 141 x 133 Houston Rockets

Dallas Mavericks 110 x 90 Cleveland Cavaliers

Utah Jazz 127 x 120 Denver Nuggets

Phoenix Suns 128 x 105 New York Knicks

Portland Trail Blazers 106 x 101 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings104 x 113 Santo Antonio Spurs

Confira a rodada de sábado da NBA:

Indiana Pacers x Washington Wizards

Philadelphia 76ers x Detroit Pistons

Toronto Raptors x Memphis Grizzlies

Denver Nuggets x Brooklyn Nets

Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs

Utah Jazz x Houston Rockets