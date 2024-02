Esporte Los Angeles Lakers marca 87 pontos só no 1º tempo e derrota o New Orleans Pelicans na NBA

DAngelo Russell marcou 30 pontos, Austin Reaves somou 27 e o Los Angeles Lakers fez um primeiro tempo espetacular de 87 pontos para vencer o New Orleans Pelicans na rodada de sexta-feira à noite na NBA. LeBron James anotou 21 pontos, Antony Davis acumulou 20 e 14 assistências, enquanto Rui Hachimura marcou 16 de seus 21 pontos na primeira etapa.

Os Lakers lideraram por 87 a 74 na ida para o intervalo depois de empatar o recorde da franquia com 51 pontos no segundo quarto. Foi a metade com mais pontos da temporada e a segunda primeira metade com maior pontuação na história da franquia.

Zion Williamson fez 30 pontos e agarrou nove rebotes, e Brandon Ingram somou 22 pontos para os Pelicans, que tiveram encerrada a sequência se quatro vitórias consecutivas.

Os Lakers estão em nono lugar na Conferência do Oeste, com 28 vitórias e 26 derrotas, enquanto os Pelicans estão em sétimo com 30 vitórias e 22 derrotas.

Em Boston, Jayson Tatum marcou 35 pontos e iniciou uma recuperação no terceiro quarto para ajudar o Boston Celtics, líder da NBA, a obter sua 40ª vitória da temporada, por 133 a 129 sobre o Washington Wizards.

Kristaps Porzingis somou 34 pontos e 11 rebotes, e Jrue Holiday terminou com 20 pontos para os Celtics, líderes da Conferência Leste com 40 vitórias e 12 derrotas. Foi o 20º jogo de Tatum nesta temporada em que marcou 30 ou mais pontos.

Deni Avdija fez 24 pontos e 11 rebotes, e Corey Kispert também marcou 24 para os Wizards, que perderam o quinto jogo consecutivo e estão em 14º no Leste, com nove triunfos e 42 revezes. Bilal Coulibaly terminou com 21 pontos.

Em Sacramento, Domantas Sabonis fez 17 pontos, agarrou 17 rebotes e fez 10 assistências para desempatar com Nikola Jokic na liderança do número de “triple-doubles” da NBA, com 16 na vitória do Sacramento Kings sobre Denver Nuggets por 135 a 106.

Jokic, líder a quantidade de “triple-double” da NBA nas últimas duas temporadas, fez 23 pontos, oito rebotes e sete assistências.

Malik Monk somou 23 pontos para os Kings. Keegan Murray fez 17 pontos e DeAaron Fox terminou com 15 pontos, 10 assistências e cinco roubadas de bola.

Atual campeão, Denver Nuggets perdeu pela primeira vez em quatro jogos e não ultrapassou o Minnesota Timberwolves pelo primeiro lugar na Conferência Oeste. O time soma 36 vitórias e 17 derrotas. Já o Sacramento é sexto com 30 vitórias e 21 derrotas.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers 121 x 127 Atlanta Hawks

Toronto Raptors 107 x 104 Houston Rockets

Boston Celtics 133 x 129 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 120 x 84 Charlotte Hornets

Sacramento Kings 135 x 106 Denver Nuggets

Los Angeles Lakers 139 x 122 New Orleans Pelicans

Acompanhe os jogos deste sábado:

Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers x Detroit Pistons

Brooklyn Nets x San Antonio Spurs

Charlotte Hornets x Memphis Grizzlies

Orlando Magic x Chicago Bulls

Washington Wizards x Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks x Houston Rockets

New York Knicks x Indiana Pacers

Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors x Phoenix Suns

Portland Trail Blazer x New Orleans Pelicans