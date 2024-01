Los Angeles Clippers e New York Knicks vencem clássicos locais na NBA

O Los Angeles Clippers e o New York Knicks levaram a melhor em clássicos locais da NBA na noite desta terça-feira. Os Clippers aproveitaram a ausência de LeBron James para superar o Los Angeles Lakers, enquanto os Knicks derrotaram o Brooklyn Nets em jogo marcado pelo equilíbrio.

No clássico da Califórnia, os Clippers venceram por 127 a 116. O bom jogo coletivo da equipe vencedora foi liderado por Kawhi Leonard, autor de um “triple-double” (25 pontos, 11 rebotes e 10 assistências) e James Harden, responsável por um “double-double” de 23 pontos e 10 assistências. No total, seis jogadores chegaram aos dois dígitos em pontuação.

Pelos Lakers, D’Angelo Russell e Anthony Davis tentaram compensar a ausência de LeBron, sem sucesso. O primeiro foi o cestinha da partida, com 27 pontos, além de 10 assistências. Davis também chegou aos dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 26 pontos e 12 rebotes.

Os Clippers somam agora três vitórias consecutivas e ocupam o quarto lugar da tabela da Conferência Oeste, com retrospecto de 28 vitórias e 14 derrotas. Os Lakers estão apenas no nono posto, com 22 triunfos e 23 revezes.

No clássico de Nova York, os Knicks fizeram 108 a 103 sobre os Nets e acumularam a quarta vitória seguida. Do outro lado, a equipe do Brooklyn somou seu 16º revés nos últimos 20 jogos. Os Knicks foram comandados por Julius Randle, autor de 30 pontos e nove rebotes, e por Jalen Brunson, também com 30 pontos.

Em ascensão na temporada, os Knicks figuram no quinto lugar, com 27 vitórias e 17 derrotas. Os Nets, em situação oposta, aparecem em 11º, fora da zona de classificação até mesmo do play-in (repescagem dos playoffs), com 17/26.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Indiana Pacers 109 x 114 Denver Nuggets

Brooklyn Nets 103 x 108 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 111 x 109 Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans 153 x 124 Utah Jazz

Los Angeles Clippers 127 x 116 Los Angeles Lakers

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Detroit Pistons x Charlotte Hornets

Washington Wizards x Minnesota Timberwolves

Miami Heat x Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers

Houston Rockets x Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors x Atlanta Hawks