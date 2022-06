López assina contrato válido até 2027 e é anunciado como reforço do Palmeiras

Contratação foi feita para suprir a necessidade do Verdão de ter um camisa 9 - Foto: Palmeiras / Divulgação

Após o Lanús anunciar a transferência do atacante José Manuel “Flaco” López ao Palmeiras, o clube paulista oficializou a contratação do atacante argentino de 21 anos na noite desta quinta-feira, em suas páginas oficiais, após a vitória por 4 a 2 sobre o Atlético-GO. O contrato assinado é válido até julho de 2027, e o jogador só poderá atuar partir de 18 de julho da atual temporada, quando a janela de transferências será reaberta.

“É um novo desafio e estou muito ansioso para começar a treinar e jogar”, disse López em vídeo divulgado pelo time alviverde. “Se percebe que é um clube que trabalha muito, tem diferentes áreas que se encarregam cada uma de algo específico, e isso é ótimo porque não deixam espaço em branco. Estou com muita expectativa. Recebi muitas mensagens de torcedores do Palmeiras, acredito que sejam muitos e muito apaixonados”, completou.

O Lanús ainda terá 30% dos direitos econômicos do atleta, como informado pelo próprio clube argentino em comunicado. Com isso, garante lucros futuros em caso de uma nova negociação envolvendo o atleta, autor de 14 gols e 37 jogos na última temporada. O valor desembolsado pelo Palmeiras para comprá-lo gira em torno de US$ 10 milhões (R$ 48 milhões.

“Como jogador de futebol do Lanús, López demonstrou ser uma das grandes promessas do futebol argentino, se transformando em um goleador notável”, escreveu o clube argentino na nota de despedida. “Desejamos sucesso neste novo desafio profissional.”

A contratação de López foi feita para suprir a necessidade do Palmeiras de ter um camisa 9, busca que já se estendia há um bom tempo. O atacante é visto como grande promessa na Argentina por ter 1,88m de altura e conciliar o porte físico com a capacidade técnica. Por isso, estava sendo observado pelo setor de análise palmeirense desde o início da temporada.

Anteriormente, o Palmeiras fechou a contratação do atacante uruguaio Miguel Merentiel, de 26 anos, junto ao Defensa y Justicia, da Argentina, até 2026. Ambos só vão poder ser utilizados por Abel Ferreira após o dia 18 de julho.