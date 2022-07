Londrina empata com Criciúma e desperdiça chance de terminar em quinto na Série B

O Londrina desperdiçou a chance de assumir a quinta posição da Série B do Campeonato Brasileiro ao empatar com o Criciúma, por 1 a 1, neste sábado à tarde, no Estádio do Café, no norte do Paraná, pela 21ª rodada. Mesmo com o tropeço em casa, o time paranaense ocupa o sexto lugar, com 30 pontos. O Criciúma aparece mais atrás, com 28 pontos, em posição intermediária.

A expectativa de vitória era grande porque o Londrina vinha de duas vitórias seguidas, diante de Sampaio Corrêa (1 a 0) e Náutico (2 a 1). Mas o jogo foi bem amarrado. Além disso, sofreu um gol bizarro quando o zagueiro Gustavo Vilar tentou recuar para o goleiro e fez contra. Denilson, de cabeça, empatou ainda no primeiro tempo e depois o placar não mudou mais.

O primeiro tempo foi equilibrado em termos de posse de bola, com o Londrina sensivelmente mais presente na parte ofensiva. As chances de gol foram raras. O visitante saiu na frente aos 25 minutos, num lance bizarro. Denilson recuou a bola para o zagueiro Gustavo Vilar, do lado esquerdo da defesa, e ele tentou rapidamente devolver para o goleiro Matheus Nogueira, que vinha saindo do gol. A bola passou por ele e entrou mansamente nas redes.

O Londrina demorou um pouco para se recuperar o gol, mas pressionou nos minutos finais, empatando aos 41 minutos. Caprini cobrou escanteio e Denilson se antecipou, no primeiro pau, a dois zagueiros para desviar para as redes. O goleiro Gustavo ficou parado em cima da linha.

Apesar da disposição física, o segundo tempo foi muito truncado. Muitas faltas, muita bola parada e erros de passes, com pouquíssimas finalizações. Nem mesmo as alterações promovidas pelos dois técnicos melhorou o ritmo do jogo.

Pela 22ª rodada, o Londrina vai enfrentar o Novorizontino, dia 6, no interior paulista. O Criciúma também atuará fora, na próxima terça-feira, diante do Sport, em Recife (PE).

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 X 1 CRICIÚMA

LONDRINA – Matheus Nogueira; Denilson (Luis Mandaca), Gustavo Vilar, Saimon e Alan Ruschel; João Paulo,Jhonny Lucas, Gegê e Caprini; Gabriel Santos (Matheus Lucas) e Douglas Coutinho (Mirandinha). Técnico: Adilson Batista.

CRICIÚMA – Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Oswaldo Henríquez e Hélder; Léo Costa, Arilson (Fellipe Mateus), Gustavo Cazonatti (Marcos Serrato) e Marquinhos Gabriel (Zé Marcos); Thiago Alagoano (Lucas Xavier) e Lohan (Hygor). Técnico: Claudio Tencati.

GOLS – Gustavo Vilar, contra, aos 25 e Denilson, aos 41 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Marielson Alves da Silva (BA).

CARTÕES AMARELOS – Denilson e Jhonny Lucas (Londrina). Cristovam, Hélder e Gustavo Cazonatti (Criciúma).

RENDA – R$ 89.490,00.

PÚBLICO – 3.154 pagantes (3.595 total).

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).