Londrina aproveita expulsão e vence a Ponte Preta por 3 a 0 na Série B

O Londrina aproveitou a superioridade numérica no segundo tempo e superou a Ponte Preta por 3 a 0, no Estádio do Café, na tarde deste domingo. Após a expulsão de Feliphinho, com 15 segundos da segunda etapa, João Paulo, de pênalti, e Matheus Lucas, duas vezes, anotaram os gols da vitória do time paranaense pela sexta rodada do Brasileiro da Série B.

Com mais três pontos, o Londrina volta a vencer após quatro jogos, porque a única vitória foi na estreia contra o ABC por 1 a 0. Já a Ponte Preta tem apenas cinco pontos.

A primeira etapa foi de pouca emoção. Com as duas equipes comandadas por interinos, tanto Londrina, quanto a Ponte Preta adotaram uma postura mais reativa, tentando buscar o ataque em contragolpes. Mesmo jogando fora de casa, o time paulista foi quem teve a primeira finalização, com Léo Naldi, defendido por Lucas Frigeri. Aos poucos, o Londrina equilibrou o confronto. Fazendo-se valer de contra-ataques, Paulo Moccelin esquentou as luvas de Caíque França.

As duas equipes tinham espaço para construir, porém esbarravam nos erros de passes, principalmente no último terço do campo. A partida só foi ganhar emoção, na reta final. Dudu tentou surpreender e quase encobriu o goleiro Lucas Frigeri. Na resposta, Vitor Feijão, sem ângulo, quase abriu o marcador. No último lance, novamente com Dudu, por pouco a Ponte Preta não saiu com a vantagem para o intervalo.

No início do segundo tempo, um golpe duro para a Ponte Preta. Logo com 15 segundos, Feliphinho cometeu falta dura e levou o segundo cartão amarelo, deixando o time de Campinas com um a menos. Com um a mais, o Londrina aproveitou. Carlos Jatobá recebeu na área e foi derrubado por Artur. Fazendo 150 jogos com a camisa do Londrina, João Paulo deslocou Caíque França e tirou o zero do placar, aos 20 minutos.

O gol animou os donos da casa. Dominando a partida não deixava a Ponte Preta com a bola. Aos 36 minutos, Matheus Lucas recebeu passe de Paulinho Moccelin e tirou do goleiro para ampliar o marcador. Controlando a partida, ainda deu tempo de Matheus Lucas anotar o terceiro, aos 48 minutos, quando recebeu a bola livre e decretou a vitória do Londrina.

Na próxima rodada, a Ponte Preta tem pela frente o dérbi de Campinas, contra o Guarani, no domingo, às 18h, no estádio Moisés Lucarelli. Já o Londrina visita o Tombense, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG), na abertura da sétima rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 3 X 0 PONTE PRETA

LONDRINA – Lucas Frigeri; Léo Morais (Ezequiel), Gabriel, Patrick e Gustavo Salomão; João Paulo (Vitão), Carlos Jatobá e Diego Jardel (Higor Leite); Paulinho Moccelin, Vitor Feijão (Clinton) e Caio Mancha (Matheus Lucas). Técnico: Edson Vieira (interino).

PONTE PRETA – Caíque França; Luiz Felipe, Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Feliphinho, Léo Naldi (Paulo Baya), Matheus Jesus (Ramon Carvalho), Cássio Gabriel (Mailton) e Elvis (Gui Pira); Dudu (Samuel Andrade). Técnico: Felipe Moreira (interino).

GOLS – João Paulo, aos 20, Matheus Lucas, aos 35 e aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Artur (Ponte Preta); João Paulo (Londrina).

CARTÃO VERMELHO – Feliphinho (Ponte Preta).

ÁRBITRO – Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA – R$ 16.060,00.

PÚBLICO – 752 pagantes (862 total).

LOCAL – Estádio do Café, Londrina (PR).