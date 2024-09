Liziero se recupera de lesão e vira opção de Zubeldía para enfrentar o Fluminense no Rio - O Liberal

O volante Liziero é a novidade do São Paulo para o jogo deste domingo diante do Fluminense, no Rio, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de lesão, ele viajou com o grupo e virou opção para o técnico argentino Luís Zubeldía.

O atleta vem de uma lesão no lado esquerdo do quadril, mas treinou e foi relacionado para viagem. O elenco trabalhou na manhã deste sábado no CT da Barra Funda e o treinador argentino dividiu o elenco em dois grupos. Primeiro ele fez um trabalho tático e ensaiou algumas jogadas.

Uma atividade técnica também fez parte do repertório de treinamento. Os atletas fizeram exercícios de finalização e aprimoraram outros fundamentos sob a supervisão da comissão técnica.

Para o confronto com o Fluminense, o meio-campista Michel Araújo foi preservado. O jogador, que acompanhou o velório de Juan Izquierdo no Uruguai, foi liberado para acompanhar o nascimento da filha.

Com 41 pontos, o São Paulo tenta emplacar o segundo resultado positivo seguido no Campeonato Brasileiro para encostar no pelotão de frente da competição (time vem de triunfo sobre o Vitória).