Livre para assinar pré-contrato Mbappe deve receber proposta do Liverpool, diz jornal britânico

Com isso, o clube inglês é o principal rival do Real Madrid na luta para contratar o atacante do PSG

Podendo assinar pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol mundial, Kylian Mbappe estaria tentado a se juntar ao Liverpool na próxima temporada, ao menos é o que informou o jornal britânico Daily Mail. Com isso, o clube inglês é o principal rival do Real Madrid na luta para contratar o atacante do Paris Saint-Germain.

Dois pontos estariam a favor do Liverpool: o técnico Jurgen Klopp, quem teria uma boa relação com Mbappe e a própria mãe do atacante, que é torcedora do clube inglês. O Real Madrid, no entanto, sempre foi o favorito caso o atleta optasse por deixar o PSG.

O desejo do Liverpool em contato com o jogador já é antigo, mas nunca esteve tão próximo de acontecer. O PSG, no entanto, ainda confia na renovação contratual, enquanto que o Real começa a correr um pouco mais por fora nesta briga.

O clube espanhol promete fazer uma última investida nesta semana. Segundo o jornal “Marca”, o valor que será apresentado é de quase R$ 700 milhões Recentemente, o jogador recusou uma proposta de R$ 1,6 bilhão para atuar no Al Hilal, da Arábia Saudita.

Enquanto isso, o atacante francês continua como a principal arma do PSG para a disputa do Campeonato Francês e da Liga dos Campeões. Mbappe tem 282 jogos com a camisa do Paris, com 233 gols e 100 assistências.