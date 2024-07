Esporte Liverpool usa time remendado e perde 1º amistoso com novo técnico; Casemiro é capitão do United

A pré-temporada de amistosos começou pela Europa. Liverpool, Manchester United, Milan e Tottenham foram um dos primeiros a entrar em campo visando os campeonatos, que começam em agosto. Sob comando do novo técnico, o holandês Arne Slot, o Liverpool perdeu por 1 a 0 para o Preston North End, da segunda divisão inglesa.

O jogo, porém, não teve um tom oficial, já que além de ser realizado no Centro de Treinamento do clube, Slot aproveitou para colocar 25 jogadores em campo e ainda só contou com poucos dos astros, como o egípcio Mohamed Salah, que apareceu com um novo visual (cabelo todo raspado) e o húngaro Dominik Szoboszlai.

Salah só jogou um tempo enquanto que Szoboszlai atuou nos primeiros 33 minutos. O goleiro brasileiro Alisson não participou. Agora, o Liverpool vai para os Estados Unidos, onde realizará mais três amistosos (contra Betis, Arsenal e Manchester United). O primeiro duelo oficial para a temporada 24/25 será no dia 17 de agosto contra o Ipswich Town, pelo Campeonato Inglês.

MANCHESTER UNITED

Com Casemiro de volta no meio-campo e começando como capitão do time, o Manchester United derrotou o Rangers por 2 a 0, nesse sábado, com gols de Diallo e Hugill.

Diferentemente do duelo do Liverpool, o amistoso foi disputado no estádio Murrayfield, em Edimburgo, na Escócia, diante de 56.574 espectadores.

O clube inglês também aproveitou para testar praticamente todo o elenco. Com exceção do goleiro Onana, todos os demais jogadores foram substituídos do primeiro para o segundo tempo.

MAIS AMISTOSOS

Na capital austríaca, o Milan ficou no 1 a 1 com Rapid Viena, no Allianz Stadium, com um gol de Alessandro Florenzi. Demir fez para os anfitriões. A equipe italiana, comandada pelo português Paulo Fonseca, também substituiu todos os seus jogadores durante o amistoso.

Antes de estrear na temporada, dia 17 de agosto, contra o Torino, pelo Italiano, o Milan ainda fará amistosos contra o Manchester City, Real Madrid e Barcelona.

Já o Tottenham derrotou o Queens Park Rangers, da segunda divisão inglesa, por 2 a 0, no estádio Matrade Loftus Road, em Londres, com gols de Bissouma e Scarlett.

Como nos demais amistosos, todos os jogadores foram substituídos (com exceção do goleiro Nardi, do Queens). O lateral-direito brasileiro Emerson Royal entrou no segundo tempo para a equipe do Tottenham, que faz sua estreia oficial no dia 19 de agosto contra o Leicester City, pelo Inglês.