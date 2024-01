Esporte Liverpool supera desfalques, elimina Fulham e decide Copa da Liga Inglesa com o Chelsea

Maior campeão da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool segurou a pressão do Fulham no Craven Cottage, em Londres, mesmo com nove desfalques, empatou por 1 a 1 e vai buscar seu 10º título. A vaga veio graças ao triunfo por 2 a 1 no jogo de ida, em Anfield. O rival da decisão será o Chelsea, garantido desde terça-feira após golear o Middlesbrough e que tem cinco taças.

Luis Diaz, na primeira etapa, colocou o Liverpool em vantagem. Na fase final, Diop igualou o marcador, o Fulham cresceu, mas Kelleher salvou o que seria o gol da virada. Os visitantes valorizaram a posse de bola até o apito final e comemoraram a dura classificação.

Em vantagem após fazer 2 a 1 em Anfield, no jogo de ida, o Liverpool tinha o alto número de desfalques como um adversário a mais. Jürgen Klopp não contava com nomes de peso, como Salah, Arnold, Robertson, Thiago Alcântara, Matip, Tsimikas, Doak e Bajtecic, machucados, e Wataru, com o Japão na Copa da Ásia.

Mas o setor ofensivo forte era uma arma do treinador no Craven Cottage, em Londres. Klopp confiava muito que Luis Diaz, Darwin Nuñez e Gakpo podiam dar mais fôlego aos visitantes. E foi justamente o que ocorreu.

Logo aos 11 minutos, Luis Diaz recebeu o lançamento longo, dominou no peito, se livrou de defensor e bateu. O goleiro ainda desviou a bola, mas ela acabou nas redes. Sair em vantagem deixou o Liverpool ainda mais tranquilo no jogo.

Apostando nos brasileiros Willian e Andreas Pereira, o Fulham pouco produziu antes do intervalo. Enquanto o goleiro Kelleher não trabalhava, do outro lado Leno trabalhava bem. Darwin Nuñez carimbou a trave e Diaz ampliou, mas o uruguaio estava impedido no início da jogada e o gol foi anulado.

O Liverpool chegou ao descanso em situação excelente na partida, com dois gols de vantagem no agregado e sem levar sustos. Já o Fulham sabia que tinha de ser mais ousado se quisesse chegar à decisão e voltou melhor e logo acertou a trave.

As emoções, contudo, ficaram para a reta final, com Harry Wilson, novidade do técnico Marco Silva, incendiando a partida. Após receber de Andreas Pereira, o reserva passou pelo marcador e cruzou para o zagueiro Diop empatar aos 31 minutos. Pouco depois, Wilson quase vira. Kelleher fez grande defesa. O Liverpool se fechou e fez a festa.