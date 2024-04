Liverpool se recupera no Inglês ao bater o Fulham por 3 a 1 e alcança a vice-liderança

Depois do tropeço na última rodada, quando perdeu do Crystal Palace em casa, o Liverpool voltou a vencer no Campeonato Inglês. O time de Jurgen Klopp derrotou o Fulham por 3 a 1 neste domingo em Londres e alcançou a vice-liderança. O Liverpool tem a mesma pontuação que o líder Arsenal (74), mas o rival leva vantagem no saldo de gols (51 a 43). Os dois times podem ser ultrapassados pelo Manchester City, que tem 73 pontos e na terça-feira enfrenta o Tottenham.

Mesmo no estádio do rival, o Liverpool dominou o jogo contra o Fulham (66% de posse bola no primeiro tempo), mas criava poucas chances perigosas contra o gol adversário. O gol só saiu após Alexander-Arnold cobrar, de perna direita, uma falta aos 32 minutos do primeiro tempo. A bola foi no ângulo direito, sem chance para o goleiro Leno, do Fulham.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o time da casa chegou ao empate após confusão na área do Liverpool. Timothy Castagne aproveitou rebote da defesa e, sozinho na área, chutou de pé direito no canto do goleiro Alisson.

O Liverpool chegou à vitória com gols de Gravenberch e Diogo Jota no segundo tempo. O segundo gol aconteceu aos 8 minutos. Havrvey Elliot interceptou uma tentativa de inversão de jogo mal feita pela defesa do Fulham e tocou para o meia holandês. Da meia lua, Gravenberch ajeitou e bateu forte, de direita, para fazer 2 a 1. Aos 17 minutos, Jota recebeu passe de Gakpo pela esquerda, invadiu a área do Fulham na corrida e bateu cruzado, no canto direito.

Dois minutos depois, os autores dos gols no segundo tempo saíram para a entrada de Mac Allister e Darwin Nunez. Salah também saiu do banco para o lugar de Luis Diaz. Mesmo eliminado nas quartas de final da Liga Europa, o técnico Klopp mostra preocupação em poupar fisicamente seus jogadores na reta final do Campeonato Inglês.

Na próxima rodada, o Liverpool joga novamente em Londres, desta vez contra o West Ham, oitavo no campeonato, no sábado. No mesmo dia, o Arsenal enfrenta o Tottenham, quinto, e o Manchester City encara o Nottingham Forest, que luta contra o rebaixamento.