Esporte Liverpool perde o clássico na casa do Everton após 14 anos e se complica no Inglês

Ainda restam quatro rodadas para o Campeonato Inglês definir seu campeão, mas o Liverpool viu suas chances de título reduzirem nesta quarta-feira ao ver um tabu de 14 anos no Goodison Park chegar ao fim. Após três vitórias e nove empates em visitas ao Everton, o time de Jürgen Kloop perdeu o clássico por 2 a 0 e se manteve três pontos atrás do líder Arsenal. Com dois jogos a mais que o Manchester City e somente um ponto na frente, a desvantagem pode ser de cinco caso o rival ganhe seus dois compromissos.

Desde um 2 a 0 em outubro de 2010 com gols de Tim Cahill e Mikel Arteta, hoje técnico do líder Arsenal, que o Everton não se dava bem em seu estádio contra o Liverpool. O jejum chegou ao fim em momento importante na luta contra a queda. Graças a gols de Branthwaite e Calvert-Lewin, a equipe se distanciou oito pontos da faixa de rebaixamento – 33 contra 25 do Luton Town.

Após a goleada do Arsenal na terça-feira, o Liverpool entrou em campo para o dérbi com o Everton ciente que nenhum resultado serviria senão a vitória. Mesmo com clima adverso no Goodison Park, Jürgen Klopp prometia colocar a equipe no ataque.

Mas, o treinador alertou da “fome” que o adversário viria, ainda mais com a proximidade da zona de rebaixamento. Com 30 pontos, o Everton tinha somente cinco acima do Luton Town, hoje abrindo a zona de queda, e buscava o terceiro triunfo seguido em casa por um alívio.

E os donos da casa deixaram a situação do Liverpool na briga pelo título ainda mais tensa ao abrirem o marcado logo aos 26 minutos em uma lambança defensiva. Após cobrança de falta para a área e enorme bate e rebate, Mac Allister erra o chute para aliviar e manda nos pés de Branthwaite, que bate, Alisson ainda desvia, mas a bola bate na trave e entra. O goleiro brasileiro já havia feito milagre pouco antes em chute à queima roupa.

O Liverpool também teve chances, mas as finalizações acabaram parando nos defensores ou indo para fora. Mesmo com o setor ofensivo pecando nas finalizações, Klopp aplaudia os lances e passava confiança à equipe. O empate, porém, não veio antes do intervalo.

O Liverpool voltou do descanso disposto a evitar a zebra e foi logo ameaçando o gol de Pickford com cabeçada de Van Dijk e em lance com Robertson furando o passe de Arnold. Não fez e ainda sofreu o segundo, com Calvert-Lewin aos 13, aparecendo livre após escanteio e cabeceando firme. Klopp riu, de raiva.

Bastou ao Everton se fechar na defesa para a zebra do jogo adiado da 29ª rodada ser confirmada. O Liverpool buscará a reabilitação no sábado, novamente fora de casa, em visita ao West Ham.

UNITED VIRA

Jogando em casa, o Manchester United sofreu, mas fez 4 a 2 no Sheffield United, após ficar duas vezes atrás do placar. O time de Ten Hag começou sufocando o oponente em Old Trafford e acumulando chances. Apesar do bombardeio ofensivo, quem abriu o marcador foram os visitantes, com Bogle. Antes do fim da primeira etapa, Maguire empatou, de cabeça.

O Sheffield voltou a mandar no placar aos quatro minutos da etapa final, com Díaz completando o cruzamento para trás de Osborn. De pênalti, Bruno Fernandes deixou tudo igual novamente. Com bela batida de fora da área, o português virou. Já na reta final, Hojlund definiu.

Nos outros jogos desta quarta-feira, o Wolverhampton recebeu o Bournemouth e perdeu, por 1 a 0. Já o Newcastle visitou o Crystal Palace e acabou superado, com dois gols de Mateta, por 2 a 0.