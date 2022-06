Liverpool oficializa Darwin Núñez e empolga Klopp: ‘É um jogador maravilhoso’

O Liverpool oficializou nesta terça-feira a contratação do atacante Darwin Núñez, um dia após o Benfica, agora antigo clube do uruguaio de 22 anos, anunciar que havia feito um acordo para vendê-lo ao clube inglês por 75 milhões de euros (cerca de R$ 400 milhões). No intervalo entre os anúncios, foram costurados apenas os últimos detalhes entre a diretoria britânica e o jogador, agora contratado oficialmente, o que deixou o treinador Jürgen Klopp bastante empolgado.

“Isso é uma super notícia, realmente uma super notícia. Eu estou grato por todos no clube por fazerem isso acontecer, mostramos poder de decisão e ambição nas mesmas proporções”, comentou o alemão. “Darwin é um jogador maravilhoso, já é muito bom e ainda tem potencial para ficar melhor. É por isso que é tão empolgante, para ser honesto. A idade dele, o desejo, a vontade de ser melhor do que já é. Tem todas as peças que procuramos”, completou.

Os números de Núñez justificam a animação de Klopp. O jovem uruguaio marcou 48 gols em 85 jogos com a camisa do Benfica, clube que defendeu por duas temporadas. Boa parte dos números foram acumulados entre 2021 e 2022, quando participou de 41 partidas e balançou as redes 34 vezes.

Dois gols da lista foram anotados contra o próprio Liverpool, um em cada jogo das quartas de final da Liga dos Campeões. O primeiro, em Lisboa, acabou com vitória por 3 a 1 para os visitantes, e o segundo, no Anfield, terminou empatado por 3 a 3. Na sequência, o Liverpool eliminou o Villarreal na semifinal e perdeu para o Real Madrid na grande decisão.

“É um prazer estar aqui em Liverpool, estou muito feliz por fazer parte deste grande clube. Joguei contra o Liverpool e vi o time jogar em muitas partidas da Liga dos Campeões, e tem o meu estilo de jogo. Há alguns grandes jogadores aqui e acho meu estilo de jogo vai se adequar perfeitamente ao daqui”, afirmou o Núñez ao ser apresentado.

Núñez pode atuar centralizado ou pelas pontas e foi identificado como um alvo ideal por ser jovem, rápido, ter bom porte físico e ser goleador. Cria da base do Peñarol, foi lançado nos profissionais em 2017 e, dois anos depois, já havia se transferido para o Almería, da Espanha, onde teve bom desempenho e pôde comprar uma casa para a sua família. Passou por todas as seleções de base do Uruguai e hoje atua pela principal.