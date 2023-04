Liverpool mira vinda de dirigente para voltar a brigar por títulos na Europa

Eliminado da Liga dos Campeões na fase de oitavas de final e longe de brigar pelo título do Campeonato Inglês, o Liverpool aposta em uma contratação que passa longe dos gramados para recolocar o clube no caminho dos títulos. A cúpula diretiva trata da vinda de um diretor esportivo para a vaga de Julian Ward, que deixa a função após não cumprir as expectativas do departamento de futebol.

Na verdade, o time inglês ainda se ressente da ausência de Michael Edwards. Sem êxito nessa sua breve passagem pelo Liverpool, Ward abandona o barco após um período de apenas 12 meses no cargo.

A experiência e o olho clínico de Edwards ganhou os holofotes da imprensa com as contratações certeiras de nomes como Mohamed Salah, Virgil van Djik e ainda a chegada do goleiro brasileiro Alisson, em uma temporada de brilho da equipe.

Pressionado pelos maus resultados e por não conseguir colocar a equipe na briga pelos títulos, o técnico alemão Jürgen Klopp não foi direto ao ser questionado sobre um nome. Mas deixou claro que a procura vem acontecendo de forma acelerada.

“Não sou a pessoa no clube que pode dar uma resposta real sobre onde está.Isso está nas mãos de outras pessoas, mas pelo que ouvi, tudo está indo na direção certa. Estou feliz com a estrutura atual. O homem ou a mulher que pegarmos será absolutamente a pessoa certa. Mas não há nada a dizer neste momento”, comentou o treinador.

No cenário doméstico, o Liverpool deixou de ser protagonista nesta temporada e, no Campeonato Inglês, foi ultrapassado por Arsenal, Newcastle e Manchester United. Pontuando esse momento complicado, o cenário fica ainda mais difícil com a saída de peças importantes como o brasileiro Firmino, que está sendo sondado pelo Barcelona.

O novo nome, em dobradinha com Jürgen Klopp, terá como missão agora fazer a transição de um time envelhecido para reformular um ataque que há pouco tempo um dos mais fortes da Europa.