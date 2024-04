Liverpool leva susto, mas garante vitória e retoma a liderança do Inglês

Após um susto inicial, quando quase foi vazado com apenas 30 segundos de jogo, o Liverpool confirmou o seu favoritismo diante do Sheffield United ao bater o rival por 3 a 1, nesta quinta-feira. O resultado recoloca a equipe na liderança isolada do Campeonato Inglês. O time vermelho soma 70 pontos e abriu dois de vantagem para o Arsenal, segundo colocado. Na terceira posição, e vivo na briga pelo título, o Manchester City tem 67.

Lanterna do torneio, o Sheffield até surpreendeu os donos da casa. A equipe ainda empatou o duelo em 1 a 1, mas não resistiu ao melhor futebol do Liverpool e acumulou mais uma derrota na competição. São apenas 15 pontos somados até aqui.

Os dois times voltam a campo no final de semana e o Liverpool terá um clássico pela frente. No domingo, em pleno Old Trafford, o desafio vai ser diante do Manchester United. Já o Sheffield United, no mesmo dia, recebe o Chelsea.

No jogo, o time visitante quase estragou a festa antes mesmo do primeiro minuto de duelo. McAtee recebeu a bola livre na área e Kelleher teve de fazer um milagre para não ser vazado com 30 segundos de partida.

Mas o Sheffield impressionou pela ousadia neste começo, também deu aos donos da casa praticamente um gol de presente. Darwin Nuñez pressionou a saída de bola, travou o chute do goleiro rival e fez 1 a 0 para o Liverpool, aos 16 minutos.

Com maior domínio, a equipe perdeu várias chances de ampliar o placar ainda no primeiro tempo e foi para o intervalo com a vantagem mínima no marcador.

O retorno para a etapa complementar trouxe um Liverpool displicente. E numa bobeada da defesa, o Sheffield obteve um empate que nem ele esperava. Após um cruzamento na área. O lateral-direito Bradley foi tentar o corte e acabou mandando a bola para as próprias redes: 1 a 1 aos 13 minutos.

A partir daí, o Liverpool acordou no jogo e foi para cima em busca dos três pontos e foi para o abafa. Depois de muito insistir, o gol redentor saiu aos 32 minutos. Com o rival todo fechado em seu campo de defesa, Mac Allister arriscou um chute de fora da área e fez um golaço.

Com o estádio em festa, Mac Allister acertou a trave do Sheffield. Mas ainda tinha tempo para mais bola na rede e Gakpo não perdoou. De cabeça, ele fez o terceiro já no fim do confronto e definiu a vitória de 3 a 1.

CHELSEA CONSEGUE A VIRADA SENSACIONAL SOBRE O UNITED

Em uma partida emocionante e cheia de reviravoltas, o Chelsea jogou em seu estádio e derrotou o Manchester United por 4 a 3 marcando dois gols nos acréscimos. Com três gols, Palmer foi o herói da virada épica.

O time da casa saiu na frente e impôs 2 a 0 com Gallagher e Palmer. O United reagiu e, antes do intervalo, igualou o marcador com Garnacho e Bruno Fernandes.

Na volta para o segundo tempo, Garnacho voltou a balançar a rede e virou o jogo fazendo 3 a 2 para o Manchester. Nos acréscimos, Palmer deixou tudo igual novamente cobrando pênalti. No último lance da partida, ele completou uma jogada de ataque e definiu o confronto fazendo 4 a 3.

O revés mantém o United na sexta colocação com 48 pontos. Já o Chelsea ocupa o décimo lugar e contabiliza agora 43 pontos.