Liverpool goleia o West Ham e é último classificado às semifinais da Copa da Liga Inglesa

O Liverpool é o último classificado às semifinais da Copa Liga Inglesa. A equipe de Jürgen Klopp não teve dificuldades para superar o West Ham, em Anfield, nesta quarta-feira, avançando com goleada por 5 a 1 e se juntando a Chelsea, Fulham e Middlesbrough, garantidos na terça-feira.

Em um primeiro tempo no qual o equilíbrio prevaleceu, o Liverpool soube aproveitar melhor suas oportunidades para ir ao descanso com vantagem mínima, com gol de Szoboszlai. O West Ham perdeu a bola no meio e o húngaro soltou a bomba para tirar o zero do placar.

O Liverpool voltou do vestiário ligado e não demorou a ampliar. Com a defesa do West Ham desguarnecida, Curtis Jones apareceu atrás da zaga pelo lado esquerdo e, mesmo sem ângulo, bateu rasteiro e contou com falha do goleiro para fazer 2 a 0.

O terceiro saiu em esperteza de Konaté, que se antecipou ao defensor, roubou a bola e serviu Gakpo. O holandês cortou a marcação e bateu forte da entrada da área para deixar o Liverpool com a mão na vaga restando somente 20 minutos para o fim da partida.

Bowen descontou aos 32, dando esperanças ao West Ham. Mas o gol seria o de honra, pois os donos da casa voltariam às redes mais duas vezes, em contragolpes, com o ídolo Mohammed Salah e com Curtis Jones, definindo a goleada.

Salah recebeu o passe longo e não teve trabalho para definir o canto. Já o gol de Jones foi uma pintura. Recebeu perto do círculo central e avançou em velocidade, passou por dois defensores e tirou do goleiro. Celebrou deslizando no gramado e acabou ovacionado pelo belo gol.