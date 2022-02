Esporte Liverpool faz 6 a 0 no Leeds e fica a 3 pontos da liderança no Campeonato Inglês

O Liverpool atropelou o Leeds United com uma goleada por 6 a 0 em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Inglês na tarde desta quarta-feira. A expressiva vitória em Anfield reacende a disputa pelo título da competição, agora que apenas três pontos separam o time de Jurgen Klopp do líder Manchester City e haverá um confronto direto entre os clubes no mês de abril.

Agora com o mesmo número de jogos que o Manchester City, o Liverpool chega a 60 pontos, na segunda colocação. A equipe soma sete jogos sem perder e seis vitórias consecutivas no torneio nacional. O Leeds United vive momento oposto, sem vencer há cinco jogos. O clube de Marcelo Bielsa tem 23 pontos e está na 15ª colocação.

Empurrado pela torcida e com a possibilidade de entrar de vez na disputa pelo título, o Liverpool dominou o Leeds United desde o começo do confronto e conseguiu abrir 3 a 0 já nos 34 primeiros minutos. Dois gols foram de Mohamed Salah em cobranças de pênalti e o segundo foi do zagueiro Joel Matip, que avançou ao campo de ataque, tabelou com Salah e tirou do goleiro.

Se o primeiro tempo teve destaque de Salah, o segundo teve brilho de Sadio Mané. O senegalês marcou o quarto gol do confronto após erro na saída de bola do Leeds, aos 34min. Mané recebeu de Henderson e só tocou para o gol. Aos 44, Mané ficou com a sobra depois de uma saída rápida do Liverpool e, sem goleiro, tocou para fazer o quinto. Ainda deu tempo de Virgil Van Dijk fazer o sexto nos acréscimos, de cabeça após cobrança de escanteio.

De vez na briga pelo título inglês, o Liverpool disputará mais uma taça no próximo domingo. O time de Klopp enfrenta o Chelsea na final da Copa da Liga Inglesa, às 13h30. Pelo Campeonato Inglês, o vice-líder do torneio terá Norwich e West Ham pela frente, ambos em casa. O Leeds receberá o Tottenham para tentar uma recuperação no próximo sábado em Manchester.

Outros dois jogos do Campeonato Inglês aconteceram nesta quarta-feira. O Tottenham visitou o Burnley e perdeu por 1 a 0 com gol do zagueiro Ben Mee. O clube londrino é o oitavo colocado, com 39 pontos. O Burnley briga na zona de rebaixamento e ocupa a 18ª posição, com 20 pontos.

No meio da tabela, o Crystal Palace goleou o Watford por 4 a 1 fora de casa. A equipe de Londres sobe para a 11ª colocação, com 29 pontos. Já o Watford amarga a vice-lanterna, em 19º, com 18 pontos.