Esporte Liverpool empata com Tottenham e deixa City abrir 3 pontos na liderança do Inglês

Em um jogo eletrizante, com direito a furada de Alisson e gol de Harry Kane, o Tottenham segurou o Liverpool e buscou um empate por 2 a 2 no Tottenham Hotspur Stadium, neste domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. Com isso, impediu o adversário de continuar próximo do líder Manchester City.

Com o resultado, o Liverpool viu cair uma série de seis vitórias consecutivas na competição e deixou o Manchester City abrir três pontos na liderança. São 41 contra 44 da equipe de Pep Guardiola. O Tottenham, por outro lado, continuou em sétimo, agora com 26.

Assim como toda a Inglaterra, o Liverpool vem lutando contra a Covid-19. O técnico Jurgen Klopp não pôde contar com quatro jogadores, todos diagnosticados com a doença. São eles: o zagueiro Van Dijk, o volante Fabinho, além dos meias Jones e Thiago Alcântara. Já o Tottenham colocou o que tem de melhor, incluindo o atacante Harry Kane.

Apesar de toda a pressão imposta pelo time visitante, o artilheiro quebrou a seca de gols em sua casa que durava quase 13 horas jogadas, ou sete meses, para abrir o marcador diante do Liverpool. Harry Kane recebeu de Ndombélé, passou pela defesa e tocou na saída de Alisson para fazer 1 a 0.

Na frente, o Tottenham foi perdendo uma chance atrás da outra de ampliar, muito pelas boas defesas do goleiro Alisson. Como castigo, levou o empate aos 34 minutos. Robertson aproveitou a sobra do sistema defensivo do rival para ir à linha de fundo e cruzar para Diogo Jota empatar.

Os dois times criaram muitas oportunidades, mas o Liverpool buscou a virada aos 23 minutos. Arnold recuperou a bola, após saída errada de Lloris. Ele cruzou para Robertson cabecear para o gol. Mas a vantagem durou pouca, já que Son se aproveitou de uma furada surpreendente do goleiro Alisson para novamente igualar o marcador.

A situação do Liverpool ficou complicada logo na sequência, quando Robertson fez falta dura em Emerson Royal e acabou expulso. Antonio Conte colocou Lucas Moura no jogo e empurrou o Tottenham para cima do adversário, que se fechou para segurar a igualdade. Na última oportunidade, Alisson fez um milagre em novo arremate de Son.

Na próxima rodada, um dia após o Natal, o Liverpool enfrenta o Leeds United, no Anfield, às 9h30. No mesmo dia, o Tottenham volta a campo para encarar o Crystal Palace, novamente como mandante.