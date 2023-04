Liverpool e Chelsea fazem jogo de pouca qualidade e empatam no Stamford Bridge

Liverpool e Chelsea empataram sem gols nesta terça-feira, no Stamford Bridge, em jogo atrasado da oitava rodada do Campeonato inglês, e adicionaram mais um capítulo de futebol de baixa qualidade às suas frustrantes temporadas. O jogo de erros e pouco brilho técnico reafirma o risco de um desfecho decepcionante para ambas as equipes na liga nacional.

O time comandado por Jürgen Klopp é o oitavo colocado, com 43 pontos, a sete do Manchester United, quinto colocado, na zona de classificação à Liga Europa, com 50, mesma pontuação do quarto colocado Tottenham, último dentro da zona de acesso à Liga dos Campeões. O Chelsea está ainda mais para baixo, em 11º lugar, com 39 pontos.

O primeiro tempo foi marcado por muitos erros de ambos os lados. O Chelsea até teve um início de pressão ofensiva, com uma série de investidas que assustou a defesa dos visitantes, mas a postura não durou muito tempo. O Liverpool, por sua vez, pareceu acordar para o jogo apenas nos últimos momentos antes do intervalo e teve uma ótima chance de abrir o placar, aos 48 minutos, quando Fabinho chutou de primeira e viu Fofana evitar o gol ao desviar de cabeça para fora.

O início da etapa final foi parecida com o da primeira, pois teve forte presença ofensiva da equipe londrina. Falhas consecutivas do Liverpool permitiram duas boas oportunidades ao time da casa, em contextos semelhantes, nos cinco minutos iniciais. Kovacic ficou cara a cara com Alisson após passe de Kanté e chutou por cima do travessão.

Pouco tempo depois, da finalização para fora de Kovacic, Havertz também enfrentou o goleiro brasileiro no mano a mano, parou em uma ótima defesa e teve a sorte de a bola bater em seu corpo antes de morrer na rede, mas a revisão do VAR constatou que o toque foi em seu braço, por isso o lance foi anulado.

Novamente, o Chelsea não conseguiu fazer a manutenção do ritmo mais agressivo no campo de ataque, enquanto o Liverpool brigava para encaixar jogadas de maior qualidade. O jogo seguiu esfriando e a falta de organização das equipes foi ganhando níveis cada vez maiores. Pouco foi apresentado até o apito final e o 0 a 0 prevaleceu.

A terça-feira teve outras três partidas do Campeonato Inglês, também atrasadas, mas válidas pela sétima rodada. O Brighton venceu o Bournemouth por 2 a 0 e o Leeds bateu o Nottingham Forest de Danilo e Gustavo Scarpa por 2 a 1, mesmo resultado do triunfo do Aston Villa diante do Leicester.