Liverpool deixa a vitória escapar no fim em Leeds e se complica na classificação

O Liverpool complicou ainda mais sua classificação para as competições europeias da próxima temporada, ao empatar, por 1 a 1, com o Leeds, fora de casa, nesta segunda-feira, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Inglês.

O resultado deixou o time do técnico Jürgen Klopp com 53 pontos, em sexto lugar, um ponto atrás do Chelsea, que, por enquanto tem a vaga na Liga Europa. O Leeds,, orientado pelo argentino Marcelo Bielsa é o décimo colocado, com 46 pontos.

O Liverpool começou no ataque e em menos de dez minutos já havia criado três boas oportunidades com Firmino e Mane. O Leeds tinha dificuldades para passar pela marcação rival e abusava das bolas alçadas na área.

O curioso é que o primeiro lance perigoso da equipe da casa, aos 23 minutos, foi um lançamento para Bamford, que ganhou na corrida de toda a zaga do Liverpool, mas chutou em cima do goleiro Alisson, que mostrou coragem para sair na bola.

O gol do Liverpool, que abriu o placar, foi muito bonito. Lançado na ponta-direita, Alexander-Arnold surgiu em alta velocidade e tocou para Mane, que acompanhou toda a jogada pelo meio. O camisa 10 só teve o trabalho de empurrar a bola para dentro do gol.

No segundo tempo, o Leeds foi ao ataque e Alisson voltou a se destacar. O Liverpool, apesar de atuar acuado, também poderia ter ampliado o placar, por exemplo, com Firmino.

Mas a insistência do Leeds teve sucesso aos 42 minutos, com Llorente, que subiu no meio da zaga adversária e conseguiu tocar de cabeça, após cobrança de escanteio pelo lado direito.