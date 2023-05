Liverpool confirma que Firmino e Keita deixarão clube ao fim da temporada

A direção do Liverpool confirmou nesta quarta-feira que Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner e Alex Oxlade-Chamberlain vão deixar o clube ao fim da atual temporada europeia, que se encerrará no próximo mês. O meia-atacante brasileiro, que defendeu a seleção no último ciclo para a Copa do Mundo, é um dos sonhos do Corinthians.

Os quatro jogadores têm vínculo com o tradicional clube inglês somente até junho. E o Liverpool oficializou que não pretende realizar as renovações. O clube antecipou que o quarteto vai receber homenagens na partida contra o Aston Villa, no sábado, no último jogo do time em casa, no Anfield, nesta temporada. “Os quatro jogadores vão partir com toda a nossa gratidão e agradecimento por suas contribuições ao clube”, anunciou o Liverpool, em comunicado.

O clube lembrou da participação efetiva dos quatro atletas nas conquistas de peso do time sob o comando de Jürgen Klopp nos últimos anos. Em 2019, participaram das conquistas da Liga dos Campeões, da Supercopa da Europa e do Mundial de Clubes da Fifa. Na sequência, ajudaram o Liverpool a levantar seu primeiro título inglês na era da Premier League, finalizando um jejum de 30 anos, na temporada 2019-2020.

Firmino, que ficou fora da Copa do Mundo do Catar, ainda não definiu o seu destino. Aos 31 anos, ainda tem mercado na Europa e no próprio futebol inglês. No Brasil, é o sonho de consumo do Corinthians, seu time do coração. Ele mesmo já afirmou que gostaria de defender as cores da equipe paulista.

Milner, por sua vez, pode se transferir para o Brighton, mas também é cotado para o Leeds, de acordo com a imprensa britânica. Keita é especulado no RB Leipzig, time alemão que deixou justamente para acertar com o Liverpool, em 2018.