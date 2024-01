Liverpool bate Newcastle em jogo com recorde de Salah e presença de Firmino na torcida

Salah compensou um pênalti desperdiçado nesta segunda-feira, no Anfield, com dois gols e uma assistência durante a vitória por 4 a 2 sobre o Newcastle, em jogo da 20ª rodada do Campeonato Inglês. As duas bolas na rede fizeram o egípcio atingir a marca de 151 gols na Premier League e entrar para a seleta lista de jogadores que alcançaram gol 150 na liga por um mesmo clube, ao lado de Harry Kane (Tottenham), Sergio Agüero (Manchester City), Wayne Rooney (United) e Thierry Henry (Arsenal).

O feito de Salah foi visto pelos brasileiros Roberto Firmino e Fabinho, que trocaram o Liverpool pelo futebol saudita recentemente, mas estiveram em Anfield para assistir ao jogo do ex-time. Firmino, aliás, vem sendo alvo de especulações, pois estaria insatisfeito no Al-Ahli, seu time na Arábia Saudita.

A ótima exibição desta segunda foi a última de Salah antes de se apresentar à seleção do Egito para a disputa da Copa Africana das Nações. Com a possibilidade de ser desfalque por cerca de um mês, dependendo do quão longe consiga levar sua nação na competição, ele deixa o time comandado por Jurgen Klopp na liderança do Inglês, com 45 pontos contra 42 do vice-líder Aston Villa. O Newcastle é o nono, com 29.

O duelo foi marcado pelo domínio do Liverpool durante a maior parte do primeiro tempo, não à toa a equipe da casa foi para o vestiário com 61% de posse de bola e 17 finalizações contra apenas uma do Newcastle, que contou com ótimas defesas do goleiro Dúbravka para evitar ter a rede balançada. Uma das intervenções mais importantes do eslovaco, alçado ao time titular desde a lesão sofrida por Pope, dono da posição, foi em um pênalti cobrado por Salah. No lance, Alexander-Arnold pegou o rebote e chutou muito mal, por cima do gol.

Os dois times chegaram a balançar as redes ainda na primeira etapa, o Liverpool com Luis Díaz e o Newcastle com Burn, mas os dois gols foram anulados, com o auxílio do VAR, porque envolveram jogadores em posição irregular na construção das respectivas jogadas. Quando não parou nas defesas de Dúbravka, o time de Anfield parou no trave, como ocorreu aos 38 minutos, após finalização forte de Alexander-Arnold.

A falta de gols no segundo tempo foi compensada na parcial final, que começou com um gol histórico. Ainda aos três minutos, um ótimo contra-ataque do Liverpool foi encerrado com passe de Darwin Núñez para o 150º gol de Salah no Campeonato Inglês. O empate saiu cinco minutos depois, dos pés de Isak, mas Salah apareceu de novo, aos 28, dessa vez tabelando com Jota e observando o companheiro servir Curtis Jones, responsável por colocar a bola na rede.

O atacante egípcio repetiu a dose aos 32 minutos, ao acertar um lindo cruzamento de trivela para Gakpo, que não pegou muito bem na bola, mas conseguiu vencer Dúbravka mesmo para marcar o terceiro gol do time da casa. O Newcastle se mostrou vivo ao diminuir com Botman, aos 35, porém acabou neutralizado por um pênalti convertido por Salah, o nome do jogo, aos 40.