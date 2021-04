Liverpool bate Aston Villa com gol nos fim e encerra série negativa em casa

O Liverpool recebeu, neste sábado, o Aston Villa em Anfield para a partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo terminou em uma inesperada vitória de virada pelo placar de 2 a 1 para os donos da casa, conquistada nos acréscimos da partida.

O triunfo eleva, ao menos provisoriamente, o Liverpool ao quarto lugar na tabela de classificação, desbancando o Chelsea, que enfrenta o Crystal Palace ainda nesta tarde e pode retomar a posição. Faltando apenas sete rodadas para o fim do torneio, o time do técnico Jürgen Klopp tem 52 pontos e busca uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. O Aston Villa é o décimo, com 44 pontos.

O resultado positivo encerra a série negativa de oito partidas do atual campeão inglês sem vencer em Anfield Road pelo torneio nacional. A última vitória em casa na competição havia sido no dia 16 de dezembro, sobre o Tottenham.

O primeiro tempo foi marcado por muitos erros do Liverpool, que desperdiçou chances valiosas de iniciar a partida em vantagem. A má atuação, até então, fez com que o Aston Villa achasse um gol aos 42 do primeiro tempo com o atacante Watkins, que recebeu passe dentro da área e acertou boa finalização rasteira. Antes do intervalo, Roberto Firmino marcou, mas o gol do brasileiro foi invalidado por conta da posição irregular do português Diogo Jota no lance.

Já no segundo tempo, a equipe comandada pelo técnico Jürgen Klopp estava mais ligada. Firmino fez boa jogada individual pelo lado esquerdo, deixando o parceiro de ataque Salah em condições favoráveis de marcar, mas o egípcio não acertou a meta.

Contudo, a sorte de Salah mudaria dali a pouco. Em ótimo chute de Robertson, o goleiro do Aston Villa, Emiliano Martínez, espalmou, deixando o astro do Liverpool de cara com o gol para deixar o seu e empatar a partida aos 11 minutos da etapa final.

O gol do egípcio encerrou um jejum do Liverpool de 12 horas e 44 minutos sem balançar as redes com bola rolando em Anfield pela Premier League. O atacante é um dos artilheiros do Campeonato Inglês, com 19 gols, ao lado de Harry Kan, goleador do Tottenham.

O jogo ficou aberto, com algumas chances para o Aston Villa chegar à frente do placar novamente. Mas foram os anfitriões que voltaram a balançar as redes. Em um lance inacreditável, Alexander-Arnold virou o jogo já nos acréscimos. O lateral aproveitou sobra depois de Thiago Alcântara dar trabalho ao goleiro Martínez e exigir uma bela defesa. O inglês recebeu a bola pela esquerda e não desperdiçou a oportunidade, sacramentando o importante triunfo em casa.