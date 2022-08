Esporte Lisca comanda treino na Vila ainda com dúvidas para escalar Santos no clássico

Ainda com dúvidas sobre a escalação, o técnico Lisca comandou mais um treino de preparação do Santos para o clássico de domingo com o São Paulo, marcado para as 19 horas. Assim como vem sendo feito em diversas ocasiões desde a chegada do treinador, os trabalhos foram realizados na Vila Belmiro, palco da partida contra o rival da capital, em duelo da 23ª rodada do Brasileirão.

Uma das principais questões é no meio de campo. Lisca escalou Carlos Sánchez como titular nos últimos três jogos, mas o uruguaio de 37 anos sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e deve ser desfalque. Apresentando como reforço nesta semana, o versátil Carabajal pode ficar com a vaga e fazer sua estreia já como titular.

Também recém-chegado, Luan, que jogou por 13 minutos contra o América-MG, é outra opção para a posição. Há ainda a possibilidade de que Camacho fique com a vaga, o que faria Vinícius Zanocelo jogar um pouco mais adiantado. O setor ofensivo também pode ter a reestreia de Soteldo, que vem treinando normalmente e está regularizado no BID.

Lisca contará com o retorno de Lucas Pires, recuperado de uma lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho direito. Após mais de um mês afastado para tratar o problema, o lateral-esquerdo briga por posição com Felipe Jonatan, que vem atuando como titular há oito jogos.

VISITA

Durante o treinamento desta sexta-feira, o elenco e a comissão técnica do Santos recepcionaram o pequeno Davi Lucca, de 10 anos, filho de Neymar. O menino recebeu uma camisa 10 estampada com o nome do pai e tirou fotos na Vila Belmiro. Nas redes sociais, o astro do Paris Saint-Germain compartilhou uma foto do filho no estádio santista e escreveu: “Esse campo aí atrás tem pouca história viu e o papai participou um pouquinho. Que saudade da Vila mais famosa do mundo”.