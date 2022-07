Lisca chega ao CT Rei Pelé para treinar o Santos: ‘Motivado e feliz demais’

O técnico Lisca chegou nesta tarde de quarta-feira ao CT Rei Pelé para assinar contrato com o Santos. Ele veio de Recife, onde orientou pela última vez a equipe do Sport e deverá estar na Vila Belmiro para acompanhar o jogo contra o Santos.

“Ótima (expectativa). Motivado e feliz demais”, disse o treinador, ao repórter cinematográfico Dimas Côrtes, da TV Tribuna. Lisca deverá orientar o primeiro treino para o time santista nesta quinta-feira.

Lisca chega ao Santos, após grande desgaste para sair do Sport. A notícia de sua saída do time pernambucano vazou antes do jogo com o Vila Nova, na Ilha do Retiro. O técnico foi bastante e até foi atingido por um copo com líquido, enquanto estava no banco de reservas.

No Santos, além de dar padrão de jogo e bom desempenho à equipes, Lisca vai tentar recuperar a grande empatia que sempre teve com as torcidas pelos clubes nos quais trabalhou. Seu melhor desempenho foi em 2010, pelo América-MG, no qual teve acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e levou o time até a semifinal da Copa do Brasil.